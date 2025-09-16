पुणे

SSC HSC Exam Form Last Date : दहावी बारावी परीक्षा अर्जासाठी मुदतवाढ

Board Exam Application : महाराष्ट्र बोर्डाने दहावी-बारावीच्या खासगी परीक्षांसाठी फॉर्म नंबर १७ भरण्याची मुदत ३० सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे. अर्ज ऑनलाइन भरून आवश्यक कागदपत्रे शाळेत जमा करणे आवश्यक आहे.
पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत घेण्यात येणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना खासगीरीत्या फॉर्म नंबर १७ भरून परीक्षा देण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.

