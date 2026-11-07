पुणे

Maharashtra Board SSC HSC Exam Timetable 2027 : दहावी-बारावीच्या परीक्षांचे अंतिम वेळापत्रक जाहीर! 'या' तारखेपासून होणार परिक्षा सुरु

Final Schedule Announced by State Board : फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये होणाऱ्या परीक्षांचे विषयनिहाय सविस्तर वेळापत्रक मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध; सोशल मीडियावरील अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे मंडळाचे आवाहन
"Final timetable for 10th and 12th exams announced."

"Final timetable for 10th and 12th exams announced."

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये होणाऱ्या इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचे अंतिम वेळापत्रक जाहीर केले आहे. बारावीची लेखी परीक्षा ८ फेब्रुवारी ते १८ मार्च २०२७ या कालावधीत, तर दहावीची लेखी परीक्षा १५ फेब्रुवारी ते १५ मार्च २०२७ या कालावधीत होणार आहे. या परीक्षांसोबतच प्रात्यक्षिक, तोंडी, श्रेणी आणि अंतर्गत मूल्यमापनाच्या परीक्षांचेही वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.

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