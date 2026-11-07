Maharashtra Board SSC HSC Exam Timetable 2027 : दहावी-बारावीच्या परीक्षांचे अंतिम वेळापत्रक जाहीर! 'या' तारखेपासून होणार परिक्षा सुरु

पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये होणाऱ्या इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचे अंतिम वेळापत्रक जाहीर केले आहे. बारावीची लेखी परीक्षा ८ फेब्रुवारी ते १८ मार्च २०२७ या कालावधीत, तर दहावीची लेखी परीक्षा १५ फेब्रुवारी ते १५ मार्च २०२७ या कालावधीत होणार आहे. या परीक्षांसोबतच प्रात्यक्षिक, तोंडी, श्रेणी आणि अंतर्गत मूल्यमापनाच्या परीक्षांचेही वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली..राज्यातील पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर आणि कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत या परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत. परीक्षांचे विषयनिहाय सविस्तर वेळापत्रक मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.mahahsscboard.in) उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या तयारीचे नियोजन करता यावे, यासाठी मंडळाने अंतिम वेळापत्रक प्रसिद्ध केले आहे..बारावीची परीक्षा ८ फेब्रुवारीपासूनबारावीची लेखी परीक्षा सोमवार, ८ फेब्रुवारी ते गुरुवार, १८ मार्च २०२७ या कालावधीत होणार आहे. त्यापूर्वी प्रात्यक्षिक, श्रेणी, तोंडी आणि अंतर्गत मूल्यमापनाच्या परीक्षा बुधवार, २० जानेवारी ते शनिवार, ६ फेब्रुवारी २०२७ या कालावधीत घेतल्या जाणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना जानेवारीपासूनच परीक्षांच्या तयारीसह प्रात्यक्षिक परीक्षांचे नियोजन करावे लागणार आहे..दहावीची लेखी परीक्षा १५ फेब्रुवारीपासूनदहावीची लेखी परीक्षा सोमवार, १५ फेब्रुवारी ते सोमवार, १५ मार्च २०२७ या कालावधीत पार पडणार आहे. तर प्रात्यक्षिक, श्रेणी, तोंडी आणि अंतर्गत मूल्यमापनाच्या परीक्षा गुरुवार, २८ जानेवारी ते शनिवार, १३ फेब्रुवारी २०२७ या कालावधीत होणार आहेत. त्यामुळे दहावीच्या विद्यार्थ्यांना जानेवारीअखेरीस प्रात्यक्षिक परीक्षांना सामोरे जावे लागणार आहे..संकेतस्थळावरील वेळापत्रक माहितीसाठीचमंडळाने जाहीर केलेले वेळापत्रक अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असले, तरी ते केवळ माहितीसाठी आहे. शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमार्फत विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे छापील वेळापत्रक अंतिम राहणार आहे. तसेच समाजमाध्यमे, व्हॉट्सॲप किंवा अन्य माध्यमांवर प्रसारित होणाऱ्या वेळापत्रकांवर विश्वास ठेवू नये. विद्यार्थ्यांनी मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून आणि शाळा-महाविद्यालयांकडून मिळणाऱ्या माहितीनुसारच परीक्षेचे नियोजन करावे, असे आवाहन मंडळाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.