Pune Metro: पुणे, पिंपरी चिंचवडमधील मेट्रोला गती; पुणे लोणावळा दरम्यानच्या रेल्वेच्या तिसऱ्या, चौथ्या मार्गालाही मंजुरी

पुणे : शहर आणि पिंपरी-चिंचवडमधील मेट्रो प्रकल्पाचे जाळे विस्तारण्यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या पाच मेट्रो मार्गांच्या विस्तारासाठी आणि दोन स्थानकांच्या उभारणीसाठी राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळाली. त्यामुळे पुण्यातील मेट्रो प्रकल्पाला गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने बूस्टर मिळाला आहे..शहरातील स्वारगेट ते कात्रज, वनाज ते रामवाडीचा विस्तारित मार्ग वनाज ते चांदणी चौक व रामवाडी ते वाघोली (विठ्ठलवाडी), तसेच खडकवासला- स्वारगेट- हडपसर-खराडी आणि नळ स्टॉप वारजे-माणिकबाग मेट्रो प्रकल्पांसाठी घेण्यात येणाऱ्या बाह्यसहाय्यित कर्जाचे आकस्मिक दायित्व स्वीकारण्यास, प्रकल्पांचे करारनामा, कर्ज करारनामा आणि दुय्यम वित्तीय करारनामे करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे..त्यामुळे आता हा प्रकल्प केंद्र सरकारकडे सादर होईल. त्यांची मंजुरी मिळाल्यावर महामेट्रोकडून निविदा प्रक्रिया सुरू होईल. त्यानंतर प्रकल्पांच्या कामास सुरुवात होईल. या मंजुरीमुळे आता मेट्रो प्रकल्पाच्या कामाला वेग येणार असून, शहर आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये मेट्रोचा विस्तार होणार आहे..पुणे-लोणावळा रेल्वेपुणे-लोणावळा रेल्वेच्या तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिका प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने आर्थिक सहभाग देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. हा प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित होता. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळामार्फत सादर करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाचा एकूण खर्च सुमारे ५ हजार १०० कोटी रुपये असून, त्यामध्ये जमीन अधिग्रहण खर्चाचाही समावेश आहे. यातील प्रत्येकी ५० टक्के आर्थिक सहभागाची जबाबदारी केंद्र सरकार व राज्य शासन उचलणार आहेत. राज्य शासनाचा एकूण वाटा २ हजार ५५० कोटी रुपये इतका निश्चित करण्यात आला आहे..राज्य शासनाच्या हिश्श्ाातील २ हजार ५५० कोटींपैकी पुणे महापालिका (२० टक्के) ५१० कोटी, पिंपरी-चिंचवड महापालिका ५१० कोटी, पीएमआरडीए (३० टक्के) ७६५ कोटी असा स्थानिक संस्थांचा सहभाग राहणार असून, उर्वरित रक्कम राज्य शासन देणार आहे. या निर्णयामुळे पुणे-लोणावळा रेल्वे प्रवाशांचा वाढता ताण कमी होऊन, उपनगरीय रेल्वे सेवांची क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. तसेच, पुणे-मुंबई या दोन महानगरांतील दळणवळण अधिक सुलभ आणि वेगवान होण्यास मोठा हातभार लागणार आहे..बिबवेवाडी, बालाजीनगर स्थानके होणारस्वारगेट ते कात्रज या साडेपाच किलोमीटरच्या मार्गावर भूमिगत मेट्रो धावणार आहे. त्याला केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाली असून, कामासाठी सध्या निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. या मार्गावर आता बालाजीनगर आणि बिबवेवाडी (अण्णा भाऊ साठे नाट्यगृहाजवळ) ही दोन स्थानके उभारली जातील. त्यासाठी ६८३ कोटी ११ लाख रुपयांच्या खर्चालाही राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या मार्गावर आता स्वारगेट, सिटीप्राइड, बिबवेवाडी, बालाजीनगर आणि कात्रज ही स्थानके असतील. या स्थानकांमुळे दक्षिण पुण्यातील नागरिकांना मेट्रो प्रवास सुलभ होणार आहे. या प्रकल्पासाठी पुणे महापालिकेचा २२७ कोटी ४२ लाख रुपये, ‘ईआयबी’चे द्विपक्षीय कर्ज ३४१ कोटी १३ लाख, तर राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज ४५ कोटी ७५ लाख रुपये व व्याज रक्कम राज्य शासनाचे अतिरिक्त बिनव्याजी दुय्यम कर्ज ६८ कोटी ८१ लाख रुपये, असे मिळून एकूण ६८३ कोटी ११ लाख रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे..GST Rate Cut: स्वस्ताईची घट मांडणी; जीएसटीत ५ आणी १८ टक्क्यांच्या दोन श्रेणी; येत्या २२ सप्टेंबर पासून होणार अंमलबजावणी.विस्तारित मेट्रो प्रकल्प आणि खर्चवनाज - चांदणी चौक आणि रामवाडी ते वाघोली ः ३ हजार ६२६ कोटीपिंपरी चिंचवड - निगडी ः ९१० कोटी १८ लाखस्वारगेट - कात्रज ः ३ हजार ६३७ कोटी ५३ लाख (बिबवेवाडी, बालाजीनगर स्थानकांसह)खडकवासला ते खराडी ः ९ हजार ८९७ कोटी रुपये (नळस्टॉप, वारजे, माणिकबाग मार्गासह).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.