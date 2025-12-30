Scholarship Exam 2026 : इयत्ता चौथी व सातवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा "या" तारखेला होणार; राज्यभर एकाच दिवशी आयोजन!

पुणे : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत इयत्ता चौथी (प्राथमिक) आणि सातवीची (उच्च प्राथमिक) शिष्यवृत्ती परीक्षा २६ एप्रिल २०२६ रोजी होणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकाच दिवशी ही परीक्षा घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी दिली. शासनमान्य शाळांमधून २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता चौथीमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा, तर इयत्ता सातवीमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन अर्ज परिषदेच्या ‘www.mscepune.in’ आणि ‘https://puppssmsce.in’ या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत..शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी विद्यार्थी हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. विद्यार्थी शासनमान्य शासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित, स्वयं अर्थसहाय्यित शाळेत इयत्ता चौथी किंवा इयत्ता सातवीमध्ये शिक्षण घेत असावा, अशी पात्रता आहे. इयत्ता चौथी आणि सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी सेमी इंग्रजी हा पर्याय नोंदविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या वेळी पेपर एकमधील गणित या विषयाची आणि पेपर दोनमधील बुद्धीमत्ता चाचणी विषयाची प्रश्नपत्रिका मूळ माध्यम आणि इंग्रजी माध्यम अशा दोन्ही माध्यमातून देण्यात येईल. त्यामुळे ऑनलाइन अर्जातील परीक्षेचे माध्यम निवडताना दक्षता घ्यावी, असे ओक यांनी स्पष्ट केले आहे..असे असेल परीक्षेचे स्वरूप इयत्ता चौथी आणि सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या पेपर एक आणि पेपर दोन अशा दोन्ही प्रश्नपत्रिकेतील सर्व प्रश्न वस्तुनिष्ठ आणि बहुपर्यायी स्वरूपाचे असतील. प्रत्येक पेपरसाठी ए, बी, सी, डी संचाच्या प्रश्नपत्रिका देण्यात येतील. दोन्ही शिष्यवृत्ती परीक्षांसाठी उत्तरांच्या चार पर्यायांपैकी एकच पर्याय अचूक असणार आहे..परीक्षेचे माध्यम- एकूण सात माध्यमांत होणार परीक्षा : मराठी, उर्दू, हिंदी, गुजराती, इंग्रजी, तेलुगू, कन्नड- सेमी माध्यमांचे सहा पर्याय : मराठी+इंग्रजी, उर्दू+इंग्रजी, हिंदी+इंग्रजी, गुजराती+इंग्रजी, तेलुगू+इंग्रजी, कन्नड+इंग्रजी.शिष्यवृत्ती परीक्षेबाबत अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळ :www.mscepune.inhttps://puppssmsce.inशिष्यवृत्ती परीक्षेतील प्रश्न आणि गुण संख्या :विषय : प्रश्न संख्या : गुण- प्रथम भाषा (पेपर एक) : २५ : ५०- गणित (पेपर एक) : ५० : १००- तृतीय भाषा (पेपर दोन) : २५ : ५०- बुद्धीमत्ता चाचणी (पेपर दोन) : ५० : १००.शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरण्याचे वेळापत्रक :शुल्क प्रकार : कालावधी- नियमित शुल्कासह : ३० डिसेंबर ते २ फेब्रुवारी- विलंब शुल्कासह : ३ ते १७ फेब्रुवारी- अतिविलंब शुल्कासह : १८ ते २३ फेब्रुवारी- अति विशेष विलंब शुल्कासह : २४ ते २८ फेब्रुवारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.