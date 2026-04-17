Maharashtra Co-operative Education: राज्यातील सर्व विद्यापीठांत स्वतंत्र सहकार विभाग; प्रशिक्षण निधी व सहकार विद्यापीठाबाबत निर्णय पावसाळी अधिवेशनात

पुणे : सहकार क्षेत्राची ताकद वाढविण्यासाठी आणि कुशल नेतृत्व निर्माण करण्यासाठी राज्यातील सर्व विद्यापीठांमध्ये स्वतंत्र सहकार विभाग सुरू करून अभ्यासक्रम राबविण्यात येतील. तसेच, राज्य सहकारी संघाला प्रशिक्षण निधी पूर्ववत सुरू करण्यासाठी सहकारी संस्थांकडून शुल्क आकारण्याबाबतचा निर्णय आगामी पावसाळी अधिवेशनात घेण्यात येईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले..महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाच्या संचालक मंडळ कार्यालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी मंत्री पाटील बोलत होते. प्रारंभी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री स्व. अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, आमदार सुनील कांबळे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, उपाध्यक्ष अर्जुन बोराडे, मानद सचिव रामदास मोरे, संचालक संजीव कुसाळकर आणि शिवाजीराव नलावडे या वेळी उपस्थित होते.चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ''सहकाराची पाळेमुळे घट्ट करण्यासाठी प्रशिक्षणाशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे राज्य सहकारी संघाला निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. प्रशिक्षण निधी सुरू करण्यासाठी सहकारी संस्थांकडून शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव सहकार विभागाने सादर करावा. तसेच, राज्य संघाच्या प्रशिक्षण केंद्रासाठी निधी देण्याबाबत अधिवेशनात निर्णय घेण्यात येईल. राज्यात सहकार विद्यापीठ सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.''.शिक्षण निधी पूर्ववत सुरू करा : दरेकरसहकार क्षेत्राला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी सहकारी संघांचे बळकटीकरण करण्याची गरज आहे. त्यासाठी संघाचा बंद पडलेला शिक्षण निधी तातडीने सुरू करावा. राज्यातील सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींसाठी एक सुसज्ज प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने पाच कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, अशी मागणी दरेकर यांनी केली..सहकारी संस्थांचे नेतृत्व योग्य व्यक्तीकडे असावे : अनास्करसहकार क्षेत्रात उत्तम नेतृत्व घडविण्यासाठी नीतिमूल्यांची जपणूक होणे आवश्यक आहे. सहकारी संस्थांचे नेतृत्व योग्य व्यक्तीकडे असेल, तरच सहकार क्षेत्र बळकट होईल. शालेय जीवनापासूनच विद्यार्थ्यांमध्ये सहकार संस्कृती रुजवण्यासाठी पाठ्यपुस्तकांमध्ये 'सहकाराची प्रार्थना' समाविष्ट करावी, अशी सूचना अनास्कर यांनी केली. यावेळी आमदार कांबळे, सहकार आयुक्त तावरे यांनीही मनोगत व्यक्त केले..दरेकरांसाठी 'सहकार'ची केवळ सदिच्छामंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रवीण दरेकरांच्या नावापुढील 'कॅबिनेट मंत्री दर्जा' हा शब्द वगळून त्यांना सहकार खाते मिळावे, असे वक्तव्य केले. यावरून राष्ट्रवादीकडून सहकार खाते काढणार का, अशी चर्चा रंगताच, 'मी केवळ मित्रासाठी सदिच्छा व्यक्त केल्या,' असे स्पष्टीकरण देत पाटील यांनी यावर पडदा टाकला.