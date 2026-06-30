पुणे

Maharashtra Housing Rules: सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी नवे नियम २०२६ जाहीर; स्वयं-पुनर्विकासासाठी जमिनीच्या १० पट कर्जमर्यादा, थकीत वसुलीसाठी कडक तरतुदी

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी ‘सुधारणा नियम, २०२६’ लागू; स्वयं-पुनर्विकासासाठी जमिनीच्या मूल्याच्या १० पट कर्जमुभा, थकीत वसुली व सभासद प्रवर्गांमध्ये मोठे बदल
Major Reforms for Cooperative Housing Societies: Redevelopment Gets a Boost

Major Reforms for Cooperative Housing Societies: Redevelopment Gets a Boost

Sakal

अनिल सावळे
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पुणे : राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि थकीत वसुलीसाठी राज्य सरकारने नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. सहकार विभागाने लागू केलेल्या या नवीन नियमावलीमुळे सोसायट्यांच्या कायदेशीर प्रक्रियेत मोठे बदल होणार असून, यातील महत्त्वाच्या तरतुदींमुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयं-पुनर्विकासाला आता मोठी गती मिळणार आहे.

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