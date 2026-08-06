पुणे

धरणांतील पाणीसाठ्याची स्थिती

धरणांतील पाणीसाठ्याची स्थिती
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धरणांतील पाणीसाठ्याची स्थिती (गुरुवारी सायं. ५ पर्यंत)
धरण - क्षमता (टीएमसी) - आजचा साठा (टीएमसी) - टक्केवारी - पाऊस मिमी. - एकूण पाऊस मिमी.
खडकवासला - १.९७ - १.९७ - १००.०० - ०४ - ६८६
पानशेत - १०.६५ - १०.६५ - १००.०० - १४ - २,०१८
वरसगाव - १२.८२ - १२.८२ - १००.०० - १३ - १,९०३
टेमघर - ३.७१ - ३.७१ - १००.०० - १४ - २,७५५
पवना - ८.५१ - ८.३९ - ९८.६२ - ०७ - २,६०२
भामा आसखेड - ७.६७ - ७.६१ - ९९.२९ - ०० - ८९८
वडिवळे - १.०७ - १.०६ - ९८.९५ - १३ - २,३९१
डिंभे - १२.५० - ११.८७ - ९५.०४ - ०१ - १,०९५
चासकमान - ७.५७ - ७.५७ - १००.०० - ०० - ९०५
गुंजवणी - ३.६९ - ३.३६ - ९१.१६ - ०६ - १,७३६
नीरा देवघर - ११.७३ - ११.५३ - ९८.५३ - ०९ - १,६४९
भाटघर - २३.५० - २३.५० - १००.०० - ०० - ७६६
वीर - ९.४१- ९.४१ - १००.०० - ०० - ३३८

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