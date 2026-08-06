धरणांतील पाणीसाठ्याची स्थिती (गुरुवारी सायं. ५ पर्यंत)

धरण - क्षमता (टीएमसी) - आजचा साठा (टीएमसी) - टक्केवारी - पाऊस मिमी. - एकूण पाऊस मिमी.

खडकवासला - १.९७ - १.९७ - १००.०० - ०४ - ६८६

पानशेत - १०.६५ - १०.६५ - १००.०० - १४ - २,०१८

वरसगाव - १२.८२ - १२.८२ - १००.०० - १३ - १,९०३

टेमघर - ३.७१ - ३.७१ - १००.०० - १४ - २,७५५

पवना - ८.५१ - ८.३९ - ९८.६२ - ०७ - २,६०२

भामा आसखेड - ७.६७ - ७.६१ - ९९.२९ - ०० - ८९८

वडिवळे - १.०७ - १.०६ - ९८.९५ - १३ - २,३९१

डिंभे - १२.५० - ११.८७ - ९५.०४ - ०१ - १,०९५

चासकमान - ७.५७ - ७.५७ - १००.०० - ०० - ९०५

गुंजवणी - ३.६९ - ३.३६ - ९१.१६ - ०६ - १,७३६

नीरा देवघर - ११.७३ - ११.५३ - ९८.५३ - ०९ - १,६४९

भाटघर - २३.५० - २३.५० - १००.०० - ०० - ७६६

वीर - ९.४१- ९.४१ - १००.०० - ०० - ३३८