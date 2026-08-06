पुणे

पाणीसाठा सहा ऑगस्ट

पाणीसाठा सहा ऑगस्ट
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राज्यातील प्रमुख धरणांतील गुरुवारी (ता. ६) सकाळी नऊपर्यंतचा पाणीसाठा (महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभाग)
धरण प्रकल्पीय पाणीसाठा (TMC) आजचा पाणीसाठा (TMC) उपयुक्त पाणीसाठा (%)
गोसीखुर्द ४०.४८ ३१.२९ ६४.९३
तोतलाडोह ४१.२१ २८.५८ ६५.१२
जायकवाडी १०२.७५ ९७.५२ ९३.००
मांजरा ७.९१ १.०२ १६.३९
येलदरी ३३.०० १६.९३ ५९.१६
विष्णुपुरी २.९५ २.७९ ९४.२३
भंडारदरा ११.०४ १०.७३ ९७.०३
मुळा २६.०० २१.१० ७९.५२
निळवंडे-२ ८.३३ ८.०८ ९६.९२
हतनूर १३.७० ८.५१ ४२.२७
दारणा ७.१५ ६.२५ ८७.४५
गंगापूर ५.६५ ४.८६ ८५.८७
गिरणा २१.४९ १८.३५ ९९.२२
वैतरणा १२.५० १०.७८ ८५.३३
दूधगंगा २५.४० २०.२८ ७९.१८
राधानगरी ८.३६ ८.३० ९९.३४
नीरा देवघर ११.९२ ११.४८ ९७.८५
डिंभे १३.४९ ११.९० ९५.२९
भामा आसखेड ८.१४ ७.५७ ९८.६६
चासकमान ८.५३ ८.५३ १००.००
माणिकडोह १०.८७ ७.३१ ७१.८६
पवना ९.६१ ८.३२ ९७.१४
भाटघर २३.७५ २३.७५ १००.००
खडकवासला ३.०३ १.९७ १००.००
पानशेत १०.९७ १०.९७ १००.००
वरसगाव १३.२६ १३.२६ १००.००
गुंजवणी ३.७० ३.३७ ९१.१८
टेमघर ३.८१ ३.७१ १००.००
वारणा ३४.४० २३.४० ८५.०३
धोम १३.५० १०.२८ ८७.९३
कोयना १०५.२६ ८७.५८ ८७.४५
उरमोडी ९.९६ ९.२४ ९२.५०
वीर ९.८४ ९.४९ ९६.२९
भीमा (उजनी) ११७.२४ ११६.५९ ९८.७८
तिल्लारी १६.३३ ११.४४ ८३.९२
भातसा ३४.४७ ३१.०९ ८९.८३
निम्न चोंढे ०.११ ०.०९ ७४.७३
तानसा ६.५२ ६.४९ ९९.४८
ऊर्ध्व घाटघर ०.२१ ०.१० ४१.०५

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दारणा धरण स्थिती
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