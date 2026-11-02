Dengue Cases Rise: दुष्काळाचे दुहेरी संकट; पाणीटंचाईसोबत डेंगीचा धोका वाढला

पुणे,: सध्या महाराष्ट्रात दुष्काळ पडला आहे. त्यामुळे पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण झाल्याने नागरिक आठवड्यापर्यंत पाणी साठवून ठेवत आहेत. मात्र, हीच बाब डेंगी रुग्णांमध्ये वाढ होण्यास कारणीभूत ठरत असल्याची माहिती समोर आली आहे. डेंगीचा एडिस इजिप्ती हा डास स्वच्छ व साचलेल्या पाण्यात अंडी घालत असल्याने राज्याच्या दुष्काळी जिल्ह्यांत खासकरून मराठवाड्यातील जिल्ह्यांत डेंगी रुग्णांची संख्या अलीकडील काळात वाढली आहे..डेंगीचा डास स्वच्छ पाण्यात अंडी घालतो. त्यातून पुढे अळ्या व नंतर त्याचा डास तयार होतो. ही प्रक्रिया आठवड्यात पूर्ण होते. मग ते साचलेले पाणी बाटलीच्या झाकणात असले तरीही चालते. मराठवाड्यात दुष्काळ पडलेला आहे. तेथील जिल्ह्यांसह महापालिकांच्या हद्दीत डेंगी रुग्णांची संख्या वाढली आहे. यात लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी येथे तर खानदेशातील जळगाव, धुळे येथेही संख्या वाढली आहे..त्याचबरोबर पुण्यातही रुग्णसंख्या वाढली आहे.पुण्यात डेंगी रुग्णांची संख्या वाढली असून, एका मुलीचा मृत्यू झाला आहे. त्यावरून महापालिकेच्या आरोग्य विभागावर टीका होत आहे. मात्र, राज्याच्या डेंगी रुग्णांच्या आकडेवारीवर नजर टाकली असता तिकडेही वेगळी परिस्थिती नाही.‘‘डास हे स्वच्छ पाण्यात ३०० ते ४०० अंडी घालतात. दुष्काळात पाणी साठवून ठेवले जात असल्याने तसेच सध्याचे वातावरण डेंगीसाठी पोषक असल्याने ही संख्या वाढत आहे. तसेच, डेंगी डास दिवसभरात १० ते १२ जणांना चावा घेत असल्याने रुग्णांची संख्या वाढते. हा डास ३०० ते ४०० मीटर अंतरावरच उडतो. त्यामुळे कुटुंबात रुग्णसंख्याही वाढते..त्यासाठी, पाणीसाठे झाकून ठेवावेत. ज्या ठिकाणी पाणीसाठा मोठा आहे, तेथे आरोग्य कर्मचाऱ्यांशी संपर्क करून गप्पी मासे सोडावेत.’’ असे आरोग्य विभागाचेसहसंचालक डॉ. संदीप सांगळे यांंनी सांगितले.पाणी साठवण्याचे प्रमाण अधिकया वर्षी राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांत दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. शेतीला सोडा, नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर सुरू करावे लागले आहेत. तसेच, काही महापालिकांमध्ये तर आठवड्यातून एकदा पाणी येते. त्यामुळे, पाणी साठवून ठेवले जाते. मात्र, याच पाण्यात डासांची पैदास होत असल्याची माहिती आरोग्य विभागातील अधिकारी देतात..यावर्षी वाढले ३ हजार रुग्णराज्यात १ जानेवारी ते २१ ऑक्टोबरपर्यंत १३ हजार ९५५ डेंगीचे रुग्ण आढळले आहेत आणि ११ जणांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत (जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२५) ही संख्या १० हजार ९२४ इतकी होती व केवळ दोन मृत्यू झाले होते. या वर्षी मात्र तीन हजार ३१ रुग्णसंख्या वाढली आहे, तर आठ मृत्यूही अधिक आहेत. यात लातूरमध्ये १७५, तर छत्रपती संभाजीनगर येथे ८१ रुग्ण आढळले आहेत. खानदेशातील जळगाव १५६, नाशिक २७५ व मालेगाव २१५ रुग्ण आढळले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.