Junnar Maharashtra Day celebration: जुन्नरमध्ये महाराष्ट्र दिन महाउत्सव दरवर्षी दिमाखात; आमदार शरद सोनवणे यांची ग्वाही

जुन्नर : संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेच्या निमित्ताने 1960 साली किल्ले शिवनेरीच्या पायथ्याशी पाच दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र पुढील काळात शासकिय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम केला जात होता. हे जुन्नरसाठी मानहानीकारक होते. या पुढे महाराष्ट्र दिनाचा महाउत्सव जुन्नरमध्ये दरवर्षी मोठ्या दिमाखात साजरा करण्यात येईल अशी ग्वाही आमदार शरद सोनवणे यांनी दिली..जुन्नर येथे सह्याद्री गिरिभ्रमण संस्था, जुन्नर आणि कलोपासक या संस्थांच्या संकल्पनेतून आणि राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्यविभागाच्या वतीने, महाराष्ट्र दिनाच्या औचित्याने गुरुवार ता. 7 रोजी महा उत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. या उत्सवाच्या शुभारंभ प्रसंगी आमदार सोनवणे बोलत होते..यावेळी बाजार समितीचे संचालक संतोष चव्हाण, नगरसेविका अलकाताई फुलपगार, शिवसेना शिंदे गटाचे उपतालुका प्रमुख दत्ता गवारी, नगरसेवक विक्रम परदेशी, सह्याद्री गिरिभ्रमण संस्थेचे अध्यक्ष राहूल जोशी, कलोपासक संस्थेचे सचिव शरद रेळेकर यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते..यावेळी आमदार सोनवणे म्हणाले,'' जुन्नर तालुका पर्यटनाने समृद्ध करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी मी सरकार सोबत भांडत आहे याला टप्प्याटप्प्याने यश येत आहे. यामध्ये बिबट्या सफारी, अष्टविनायक महामार्ग ही कामे प्रगतीपथावर आहेत. तर एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा तयार झाला असून. याला प्रशासकिय मंजूरी मिळाल्यावर विकासाला गती येणार आहे.''.दरम्यान या निमित्ताने महाराष्ट्राचे वारकरी या संकल्पनेवरील विशेष चित्ररथाची मिरवणूक ग्रामदैवत सिद्धीविनायक मंदिरांतून काढण्यात आली होती. टाळ, मृदंग,पखवाज, भगव्या पतकांसह माऊली -विठुरायाचा जयघोषाने वातावरण भक्तीमय झाले होते. तर जुन्नरच्या छत्रपती संघर्ष मैदानी खेळ आखाड्याच्या बालचमूंनी सादर केलेली चित्तथरारक दांडपट्ट्याची प्रात्यक्षिके या सोहळ्याचे विशेष आकर्षण ठरली होती. सायंकाळी 'महाराष्ट्राची लोकधारा' या विशेष कार्यक्रमाने रसिकांची मने जिंकून घेतली. याप्रसंगी आमदार शरद सोनवणे यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराजांची m महाआरती करण्यात आली तर रंगमंचाचे पूजन राज्याच्या सांस्कृतिक धोरण समितीचे सदस्य गणेश कोरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रा.सुरेश भोसले, प्रास्तविक प्रा.धर्मेंद्र कोरे यांनी केले.