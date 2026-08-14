जिल्हा बॅंक सभासदांच्या
खाती ६२७.४७ कोटी जमा
अहिल्यानगर, ता. १४ ः महाराष्ट्र शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत जिल्हा बँकेच्या २७७ शांखा मार्फत १३६६ प्राथमिक विकास सेवा संस्थेच्या ६६ हजार १४७ थकीत पिक कर्जदार सभासंदाना त्यांच्या खाती शासनामार्फत मिळालेले ६२७.४७ कोटीची रक्कम जिल्हा बँके मार्फत जमा करण्यात आली आहे, अशी माहिती अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे प्रशासक संगिता डोंगरे यांनी दिली.
आधार प्रमाणीकरणासाठी शासनाकडून मिळालेल्या पहिल्या यादीतील १ लाख १६ हजार ५१२ कर्जदार सभासदांपैकी आज अखेर १ लाख ०५ हजार २२८ सभासदांनी आधारप्रमाणीकरण पूर्ण केलेले ११ हजार २८४ शेतकरी सभासदांचे आधारप्रमाणीकरण मयत, अँग्रीस्टक फार्मर आयडी नसणे, परगावी/स्थलांतरीत, बायोमॅट्रिक कॅप्चर न होणे, व इतर कारणांमुळे प्रमाणीकरण झालेले नसल्याने प्रशासकांनी पाठपुरावा करुन आधारप्रमाणीकरण करुन घेण्याची प्रक्रिया चालू आहे. आधारप्रमाणी प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत असलेल्या सर्व शेतकरी सभासदांना बँके मार्फत आधारप्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण करुन घेण्याचे अवाहन केले आहे.
जिल्हयातील सचिव व त्यांची यत्रंणा आणि बँक कर्मचारी तसेच सर्व तालुका सहनिबंधक (सहकारी संस्था) व सर्व शासकीय लेखापरिक्षक यांच्या आभार बँकेचे प्रशासक डोंगरे, जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे, जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक गौतम निकाळजे, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रावसाहेब वर्पे यांनी मानले.
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