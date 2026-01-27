RTE Admission : आरटीई २५ टक्के जागांवरील प्रवेशासाठी शाळा नोंदणीसाठी ३० जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) खासगी शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव असतात. या जागांवरील प्रवेशासाठी राज्यातील १०० टक्के शाळांनी अद्याप नोंदणी आणि पडताळणी केलेली नाही. त्यामुळे, प्राथमिक शिक्षण विभागाने खासगी शाळांना नोंदणी आणि पडताळणीसाठी येत्या शुक्रवारपर्यंत (ता. ३०) मुदतवाढ दिली आहे..या प्रक्रियेअंतर्गत २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षांकरिता आतापर्यंत राज्यातील केवळ सात हजार ७४९ शाळांमधून जवळपास एक लाख तीन हजार १२७ जागांची नोंद झाली आहे. ‘आरटीई’साठी राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातर्फे केंद्रीय ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येते. याअंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेचा शाळा नोंदणी हा पहिला टप्पा आहे..Financial Literacy Education : आता शाळेतच मिळणार पैशांचे धडे! इयत्ता ५ वी ते १० वीच्या अभ्यासक्रमात अर्थसाक्षरतेचा समावेश होणार?.या प्रक्रियेअंतर्गत शाळा नोंदणीसाठी प्राथमिक शिक्षण विभागाने ३० जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या मुदतीत शाळा नोंदणी आणि शाळा पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. शिक्षण विभागाने नऊ जानेवारीपासून शाळा नोंदणी आणि पडताळणीसाठी लिंक सुरू केली होती. दरम्यान, खासगी शाळांनी दिलेल्या मुदतीत ‘आरटीई’ प्रवेशासाठी शाळा नोंदणी आणि पडताळणीचे काम १०० टक्के पूर्ण न केल्याची बाब समोर आली आहे. .त्यामुळे संबंधित शाळांनी ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशा सूचना प्राथमिक शिक्षण विभागाचे संचालक शरद गोसावी यांनी दिली आहे. ही अंतिम मुदतवाढ असून यापुढे मुदतवाढ देण्यात येणार नाही, असेही गोसावी यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.