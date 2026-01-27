पुणे

RTE Admission : आरटीई २५ टक्के जागांवरील प्रवेशासाठी शाळा नोंदणीसाठी ३० जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ

RTE school registration Maharashtra : आरटीई अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी २५% जागा राखीव असतात. प्राथमिक शिक्षण विभागाने शाळांना नोंदणी व पडताळणीसाठी ३० जानेवारीपर्यंत अंतिम मुदतवाढ दिली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) खासगी शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव असतात. या जागांवरील प्रवेशासाठी राज्यातील १०० टक्के शाळांनी अद्याप नोंदणी आणि पडताळणी केलेली नाही. त्यामुळे, प्राथमिक शिक्षण विभागाने खासगी शाळांना नोंदणी आणि पडताळणीसाठी येत्या शुक्रवारपर्यंत (ता. ३०) मुदतवाढ दिली आहे.

