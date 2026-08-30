गहुंजे-कुसगाव सेवा रस्त्यासाठी भूमाता शेतकरी संघटना आक्रमक

सोमाटणे, ता. ३० ः अडीच दशकांपासून मागणी करूनही द्रुतगती मार्ग सेवा रस्त्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याच्या निषेधार्थ भूमाता शेतकरी संघटनेने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. भूमाता शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष सुभाष धामणकर, भारतीय किसान संघाचे मावळ तालुका अध्यक्ष विश्वनाथ शेलार, माजी नगराध्यक्ष कृष्णाजी कारके, सुनिल गुजर, डॉ. निलेश मुऱ्हे, गुलाबराव घारे आदींसह संघटनेचे पदाधिकारी व शेतकऱ्यांनी आता हा निर्णायक लढा असल्याचे म्हटले आहे. द्रुतगती मार्गाचे काम २००० मध्ये पूर्ण झाल्यानंतर गहुंजे ते कुसगाव दरम्यानच्या गावांसाठी सेवा रस्ता करून देणे आवश्यक होते. परंतु महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने याकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी या गावातील नागरिकांची दळणवळणाची अडचण कायम आहे. बाधित शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी धामणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली भूमाता शेतकरी कृती समिती उदयास आली. या संघटनेने अनेक वेळा सेवा रस्ता मागणीसाठी निवेदन, आंदोलन, मोर्चा अशा मार्गांचा अवलंब केला, परंतु दरवर्षी पावसाळ्यात वाहून जाणाऱ्या मातीच्या रस्त्याशिवाय त्यांच्या पदरात काहीच पडले नाही. या परिस्थितीचा विचार करून कायमस्वरूपी खडीडांबरीकरणाच्या रस्त्याच्या मागणीसाठी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. रस्ते विकास महामंडळाने तातडीने पक्का रस्ता करावा, अशी पदाधिकाऱ्यांची मागणी आहे.
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