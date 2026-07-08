पुणे

Pune Ring Road : भुयारी मार्ग, एचसीएमटीआर, रिंगरोड प्रकल्पासाठी पुणे वाहतूक समितीची स्थापना; राज्य शासनाकडून निर्णय जाहीर

पुण्यातील भुयारी मार्ग, एचसीएमटीआर आणि रिंगरोड या तीन प्रकल्पांचे नियोजन, वित्तीय व्यवस्थापन, अंमलबजावणी आणि देखरेख अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी पुणे वाहतूक समितीची केली स्थापना.
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​ ब्रिजमोहन पाटील
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पुणे - पुण्यातील भुयारी मार्ग, एचसीएमटीआर आणि रिंगरोड या तीन प्रकल्पांचे नियोजन, वित्तीय व्यवस्थापन, अंमलबजावणी आणि देखरेख अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी पुणे वाहतूक समितीची स्थापना केली आहे.

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