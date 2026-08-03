CCMP BHMS Registration : सीसीएमपी-बीएचएमएस नोंदणीला राज्य सरकारचा हिरवा कंदील; आयएमएकडून राज्यव्यापी सेवा बंदची घोषणा

पुणे : सीसीएमपी (सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकॉलॉजी) पात्रता प्राप्त बीएचएमएस डॉक्टरांची महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल (एमएमसी)मध्ये स्वतंत्र नोंदणी सुरू करण्याचे आदेश राज्य सरकारने सोमवारी जारी केले. तसेच या डॉक्टरांच्या कार्यकक्षेची पात्रता, वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या प्रकरणांवरील कार्यपद्धती (एसओपी) आणि नैतिक चौकट निश्चित करण्यासाठी सहा सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत..दरम्यान, या निर्णयाच्या निषेधार्थ इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) महाराष्ट्र शाखेने मंगळवारी (ता. ४) सकाळी ६ ते बुधवारी (ता. ५) सकाळी ६ वाजेपर्यंत राज्यभर वैद्यकीय सेवा बंद ठेवण्याची घोषणा केली आहे..सरकारने सोमवारी सायंकाळी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार एमएमसीने सीसीएमपी पात्र डॉक्टरांची स्वतंत्र नोंदणी सुरू करावी असे म्हटले आहे. महाराष्ट्र होमिओपॅथी परिषदेचे प्रशासक डॉ. बहुबली शहा यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले. शासनाचे आदेश स्पष्ट असून एमएमसीने तातडीने नोंदणी प्रक्रिया सुरू करावी असे त्यांनी म्हटले..एमएमसीचे प्रशासक डॉ. विंकी रुघवाणी यांनी सांगितले की, शासनाने नोंदणी सुरू करण्याबरोबरच पात्रता, निष्काळजीपणा प्रकरणांची हाताळणी आणि नैतिकतेवर अहवाल देण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. समितीच्या अध्यक्षस्थानी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन आयुक्त असतील. या समितीला एका महिन्यात शासनाकडे अहवाल सादर करायचा आहे..सरकारच्या निर्णयानंतर आयएमए महाराष्ट्र, मार्ड, असोसिएशन ऑफ स्टेट मेडिकल इंटर्न्स (एएसएमआय) आणि विविध तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या संघटनांनी राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली. आयएमए महाराष्ट्रचे अध्यक्ष डॉ. संतोष कुलकर्णी म्हणाले की, न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली जाणार नाही, असे आश्वासन यापूर्वी सरकारने दिले होते. मात्र आता अचानक नोंदणीचे आदेश देण्यात आल्याने आधुनिक वैद्यकशास्त्राची गुणवत्ता, वैज्ञानिक आधार आणि रुग्णांच्या सुरक्षिततेवर परिणाम होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.