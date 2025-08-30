पुणे

Maharashtra Government : सेवा पुरवठादारांच्या नियुक्त्या रद्द; नागरिकांच्या तक्रारींमुळे नोंदणी महानिरीक्षकांचा निर्णय

Rent Agreement Update : दस्तनोंदणी प्रक्रियेत अनियमितता आणि तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने भाडेकरारासाठी नियुक्त केलेल्या अधिकृत सेवा पुरवठादारांची नियुक्ती रद्द केली आहे.
Maharashtra Government
Maharashtra GovernmentSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : नागरिकांकडून आलेल्या तक्रारी, दस्तनोंदणीत आढळून आलेली अनियमितता यामुळे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने भाडेकरारासाठी नेमलेल्या अधिकृत सेवा पुरवठादार (ए.एस.पी.) नियुक्ती रद्द केल्या आहेत. नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे यांनी याबाबतचे आदेश काढले.

Loading content, please wait...
Stamp
Maharashtra Government
documents
Government Registration Process

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com