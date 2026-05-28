Maharashtra Government: शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय! शहरांतील सातबारा उतारे होणार बंद; राज्य सरकारकडून प्रॉपर्टी कार्डला मंजुरी

पुणे : महापालिका आणि नगरपालिका हद्दीतील नव्याने समाविष्ट झालेली गावे अथवा ज्या शहरांमध्ये अजूनही नगर भूमापन (सिटी सर्व्हे) झालेले नाही, अशा ठिकाणी आता मालमत्तेचा स्पष्ट मालकी हक्क दर्शवणारी मिळकत पत्रिका तयार करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणाचे सातबारा उतारे लवकरच कायमचे बंद होणार आहेत. .राज्यातील अनेक शहरांमध्ये पूर्वी नगर भूमापन योजना लागू झाली असली, तरी काळाच्या ओघात शहरांच्या हद्दीत वाढ झाली आहे. अनेक नवीन गावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. मात्र, या वाढीव भागातील सर्वे नंबर किंवा गट नंबरचे नगर भूमापन झालेले नाही. त्यामुळे तिथे अजूनही सातबारा उतारा चालू आहे. परिणामी नागरिकांना खरेदी-विक्री, कर्ज घेताना किंवा स्पष्ट मालकी हक्क सिद्ध करताना अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. हीच अडचण दूर करण्यासाठी शासनाने हे ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे..महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील प्रकरण आठमधील तरतुदींनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार ज्या महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रांत अद्याप नगर भूमापन योजना लागू नाही किंवा ज्यांची हद्द वाढली आहे, तिथे नगर भूमापन करून सातबारा उतारे बंद केले जातील आणि नवीन प्रॉपर्टी कार्ड वितरित केले जातील, असे शासनाने म्हटले आहे. यासाठी संबंधित महापालिका किंवा नगरपालिकेला या संदर्भातील प्रस्ताव जिल्ह्याच्या जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांच्याकडे सादर करावा, अशा सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत..शहरांच्या या नवीन भूमापन आणि मोजणीसाठी लागणारा आवश्यक निधी जिल्हा वार्षिक निधी किंवा नगरोत्थान योजनेमधून उपलब्ध करून दिला जाईल. हा निधी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांच्याकडे जमा करायचा आहे, जेणेकरून मोजणीच्या कामाला गती येईल, असेही शासनाने म्हटले आहे. याबाबतचा शासन निर्णय महसूल विभागाचे सहसचिव संजय बनकर यांनी जारी केला आहे..या नवीन भूमापन प्रक्रियेदरम्यान शासकीय जमिनींवरील हक्कांबाबत शासनाने नियमावली स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार ज्या शासकीय जमिनींवर अतिक्रमणे झाली आहेत, तिथे महसूल विभागाच्या २५ मार्चच्या शासन निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी आधी योग्य ती कारवाई करतील. त्यानंतर भूमी अभिलेख विभागाकडून प्रॉपर्टी कार्ड तयार करून दिली जाईल. तर ज्या शासकीय जमिनींवर कोणतेही अतिक्रमण नाही, अशा सर्व जमिनींच्या प्रॉपर्टी कार्डवर थेट महाराष्ट्र शासनाचे नाव लागणार आहे.