पुणे

Rural Development : शेतमाल वाहतुकीसाठी पाणंद रस्त्यांच्या सुधारणा समितीची स्थापना

Maharashtra Govt : शेतमाल वाहतूक आणि यांत्रिकीकरण सुलभ करण्यासाठी शेत व पाणंद रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी राज्य शासनाने विशेष समिती स्थापन केली आहे.
Rural Development
Rural DevelopmentSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शेतमाल वाहतुकीसाठी आणि यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी शेत आणि पाणंद रस्त्यांचे मजबुतीकरण कशा पद्धतीने करता येईल, यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी राज्य शासनाने महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे.

Loading content, please wait...
pune
maharashtra
Development
Rural Development
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com