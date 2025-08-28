Rural Development : शेतमाल वाहतुकीसाठी पाणंद रस्त्यांच्या सुधारणा समितीची स्थापना

पुणे : शेतमाल वाहतुकीसाठी आणि यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी शेत आणि पाणंद रस्त्यांचे मजबुतीकरण कशा पद्धतीने करता येईल, यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी राज्य शासनाने महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. .शेत-पाणंद रस्त्यांच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांना शेतमाल बाजारात नेण्यास अडचणी येतात. यांत्रिकीकरणासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री शेतापर्यंत पोहोचवणे कठीण होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते आणि पीक वैविध्याला बाधा येते. हे लक्षात घेऊन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील शेत-पाणंद आणि गाव नकाशातील रस्ते अतिक्रमण मुक्त करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. .त्याच्या पुढचा टप्पा म्हणून या रस्त्यांच्या गुणवत्तेत सुधारणा, अतिक्रमणमुक्त रस्ते आणि बारमाही वापरायोग्य रस्त्यांची निर्मिती यावर भर देण्यासाठी काय उपाययोजना राबविता येईल. जेणेकरून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी हे रस्ते महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील. या रस्त्यांच्या मजबुतीकरणामुळे शेतकऱ्यांना शेतमाल बाजारात पोहोचवणे सुलभ होईल. त्याचबरोबर शेतीच्या यांत्रिकीकरणाला चालना मिळेल, या उद्देशाने ही समिती स्थापन केली आहे..या समितीमध्ये जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव, रोजगार हमी योजनेचे सचिव, यशदाचे महासंचालक निरंजनकुमार सुधांशू, जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख तसेच विधि व न्याय विभागाचे सह/उप सचिव यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. सह सचिव (ल-१), महसूल व वन विभाग हे सदस्य सचिव असणार आहेत. शेत आणि पाणंद रस्त्यांच्या सध्याच्या योजनांचा ही समिती अभ्यास करेल. .विशेषतः नागपूर, अमरावती आणि लातूर जिल्ह्यांमध्ये राबविलेल्या योजनांचे विश्लेषण करून त्यात सुधारणा सुचवेल. योजनांसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात स्वतंत्र लेखाशीर्ष ठेवण्याची गरज आहे का, त्यासाठी किती निधी द्यावा लागेल, कोणत्या विभागामार्फत ही योजना राबविता येईल, याबाबत ही समिती शासनाला शिफारशी करणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.