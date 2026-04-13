Summer Heatwave : राज्यात उन्हाच्या झळा तापदायक! सोलापूर, सांगलीत उष्ण; उकाडा कायम राहणार

पुणे - राज्यात उन्हाच्या झळा तापदायक ठरत आहेत. कमाल तापमानाचा पारा ४० अंशांपुढे गेल्याने विदर्भ, मध्य महाराष्ट्रात उन्हाचा चटका वाढला आहे. उद्या (ता. १३) सोलापूर आणि सांगलीत उष्ण व दमट हवामानाची शक्यता असल्याने दक्षतेचा इशारा (यलो अलर्ट) दिला आहे. .उत्तर मध्य प्रदेशापासून विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा ते दक्षिण तमिळनाडूपर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे. रविवारी सकाळी ८.३० पर्यंतच्या २४ तासांत महाराष्ट्रातील अकोला येथे देशातील उच्चांकी ४२ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. राज्याच्या कमाल तापमानात वाढ झाल्याने सकाळपासूनच उन्हाचा ताप वाढत आहे..दुपारी घराबाहेर पडणे तापदायक ठरत आहे. रविवारी अकोलासह सोलापूर, जळगाव, मालेगाव आणि अमरावती येथे पारा ४१ अंशापार होता. तर धुळे, सांगली, जेऊर, वर्धा, यवतमाळ, बुलडाणा येथे तापमान चाळिशीपार पोचले होते.सोलापूरमध्ये तीन दिवसांत कमाल तापमानासोबतच किमान तापमानातही वाढ झाली. त्यामुळे दिवसभर उन्हाचा चटका आणि रात्री उशिरापर्यंत झळा व उकाडा सहन करावा लागत आहे..परभणीचे तापमान ४१.७ अंशांवरछत्रपती संभाजीनगर - अधूनमधून ढगाळ वातावरण, कधी वादळी वाऱ्यांसह अवकाळी पाऊस, गारपीट अशा वातावरणात मराठवाड्यातील तप्त उन्हाळा काहीसा पुढे सरकल्याचे जाणवले. गेल्या आठवड्यापासून ऊन्हाच्या झळा हळूहळू तीव्र होऊ लागल्या आणि रविवारी काही शहरांनी कमाल तापमानाची चाळिशी पार केली. या हंगामात आज प्रथमच कमाल तापमानाचा पारा वाढला आहे..सोलापूरकर घामाघूमसोलापूर - तीन दिवसांपासून सोलापूरचे तापमान ४० अंश सेल्सिअस पार झाले आहे. यंदाच्या उन्हाळ्यातील सर्वाधिक ४१.६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद आज झाली. मंगळवारी (ता. १४) व बुधवारी सोलापुरात ४४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद होईल. सोमवार, मंगळवार व बुधवार हे तीन दिवस उष्ण व दमट वातावरणाचे राहतील, असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे.