Maharashtra Rain: राज्यात मुसळधार पावसाचा कहर! १२४ मंडळांत अतिवृष्टी; धरणांतून मोठा विसर्ग सुरू

पुणे: राज्यात सर्वदूर पाऊस झाल्यानंतर शनिवारी पावसाचा जोर काहीसा ओसरला. गेल्या दोन ते तीन दिवसांत घाटमाथा, कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील विविध भागांत पावसाने हजेरी लावली. राज्यातील १२४ मंडळांत अतिवृष्टीची नोंद झाली आहे. या पावसामुळे राज्यातील प्रमुख धरणांतील पाणीसाठ्यात वाढ झाली असून, अनेक धरणांतून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे..Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...कोकण विभागातील रायगड, सिंधुदुर्ग, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांत गेल्या दोन दिवसांत चांगला पाऊस झाला. रायगडमधील चौक, कर्जत, विले, कडव आणि कर्नाळा, तर सिंधुदुर्गातील आंबोली आणि माडखोल मंडलांत दमदार पावसाची नोंद झाली. मुंबई महानगर क्षेत्रातील मोडकसागर आणि विहार धरणे शंभर टक्के भरली असून, तानसा, तुळशी आणि मध्य वैतरणा धरणेही समाधानकारक भरली आहेत. .मध्य महाराष्ट्र आणि घाटमाथ्यावरही शुक्रवारी पाऊस झाला. पुणे, सातारा आणि नाशिक जिल्ह्यांतील अनेक मंडळात पावसाची चांगली नोंद झाली. मराठवाड्यात पावसाचा जोर तुलनेने कमी राहिला. जायकवाडी, विष्णुपुरी धरणात समाधानकारक, तर येलदरी आणि पेनगंगा-ईसापूर धरणांत मध्यम स्वरूपाचा पाणीसाठा आहे. विदर्भात शुक्रवारी पावसाने चांगली हजेरी लावली असली तरी प्रमाण तुलनेने कमी राहिले आहे..मोठ्या धरणांतून विसर्गराज्यातील प्रमुख धरणांतून मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडले जात आहे. हतनूर धरणातून एक लाख ८१ हजार ८०२ क्युसेक, प्रकाशा बंधाऱ्यातून तीन लाख ५७ हजार ४१७ क्युसेक, सारंगखेडा बंधाऱ्यातून तीन लाख ४ हजार ६८ क्युसेक, अलमट्टी धरणातून एक लाख १० हजार ६ क्युसेक आणि राजापूर बंधाऱ्यातून ८४ हजार ८३ क्युसेक विसर्ग सुरू आहे..जळगावात दोन दिवसांत सहा जण मृत्युमुखीजळगाव : शहरासह जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतशिवारात खरीप पिकांचे नुकसान झाले. नदी-नाल्यांना आलेल्या पुरात वाहून गेल्याने चार, तर अंगावर भिंत पडून एक, शॉक लागून एकाचा अशा सहा जणांचा मृत्यू झाला. ५२ घरांच्या पडझडीसह २४ लहान-मोठ्या पशुधनासह चार हजार ३४ कोंबड्यांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे. बोरखेडा येथे एकाच कुटुंंबातील तीन व्यक्तींना विजेचा धक्का बसून जखमी झाले आहेत. अतिवृष्टीने जिल्हयात अनेक शेतात पाणी साचले आहे. अनेक शेतात शनिवारीही गुडघाभर पाणी होते. यामुळे कृषी विभागाला पंचनामे करता आलेले नाहीत..Nanded Water: नांदेडकरांसाठी दिलासादायक बातमी! विष्णुपुरी धरणाच्या पाणीसाठ्यात एका दिवसात 9 टक्क्यांची वाढ, धरणांना जीवदान.पंढरपुरात चंद्रभागेची पातळी वाढलीपंढरपूर : पुणे जिल्ह्यासह भीमा खोऱ्यात होत असलेल्या संततधार मुसळधार पावसामुळे उजनी धरण भरले आहे. धरणातील वाढती आवक लक्षात घेऊन पूर नियंत्रणासाठी उजनी धरणातून भीमा नदीत मोठा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे पंढरपुरात चंद्रभागा नदीला पूर आला असून, तालुक्यातील सर्व आठ बंधारे आणि शहरातील ऐतिहासिक जुना दगडी पूल पूर्णपणे पाण्याखाली गेला आहे. चंद्रभागेच्या पाणीपातळीत वेगाने वाढ झाल्याने नदीपात्रातील ऐतिहासिक भक्त पुंडलिक मंदिर, इतर लहान-मोठी मंदिरे तसेच संतांच्या समाध्या पाण्याखाली गेल्या आहेत. नदीकाठावरील अंबाबाई पटांगण आणि व्यास नारायण परिसरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये पुराचे पाणी शिरण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.