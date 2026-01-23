पुणे
Maharashtra Education : महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षणाचे केंद्र बनवण्यासाठी विद्यापीठांची तयारी : उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील
Maharashtra higher education : आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र अध्ययनाचे केंद्र बनावे, यासाठी विद्यापीठांनी उद्योगाभिमुख, कौशल्याधारित अभ्यासक्रम राबवावेत, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
पुणे : "जगभरातील विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र हे अध्ययनाचे प्रमुख केंद्र म्हणून विकसित व्हावे, यासाठी राज्यातील विद्यापीठांनी प्रयत्न करायला हवेत. 'ह्यूमन कॅपिटल' विकसित करण्यासाठी उद्योगाभिमुख अभ्यासक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, तसेच नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून गुणवत्तापूर्ण, कौशल्याधारित आणि रोजगाराभिमुख शिक्षण देणे आवश्यक आहे," असे मत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले.