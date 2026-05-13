पुणे

दोन दिवसांत २३ किल्ल्यांची यशस्वी भ्रमंती

सासवड, ता. १३ : सासवड आणि पुणे येथील गिर्यारोहकांनी ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील २३ ऐतिहासिक जलदुर्ग, किल्ले आणि कोटांची दोन दिवसांत यशस्वी भ्रमंती केली. सह्याद्रीचे वाटाडे ॲडव्हेंचर ग्रुपने ९ व १० मे रोजी ही विशेष मोहीम राबवून नवा आदर्श निर्माण केला.
नितीन जाधव व रॉबिन हिंगणेकर यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोहीम पार पडली. यामध्ये सागर झुंजुर्गे, ऋषिकेश लोखंडे यांच्यासह दहा सदस्यांचा सहभाग होता. या मोहिमेत मालजीपाडा, वसई, वज्रगड, अर्नाळा, जलसार, विराथन दातिवरे, कोरे, एडवण, मथाणे, भवानगड, केळवा पाणकोट, केळवा कस्टम, माहीम, शिरगाव, तारापूर, कोलवली, डहाणू व मसोली या ऐतिहासिक स्थळांचा अभ्यास करण्यात आला.
टीम पॉइंट ब्रेक ॲडव्हेंटरचे अध्यक्ष जॉकी साळुंखे यांचे या मोहिमेला मार्गदर्शन लाभले. ही मोहीम केवळ भटकंती नसून दुर्गसंवर्धनाची भावना जपणारी प्रेरणादायी मोहीम ठरल्याचे नितीन जाधव यांनी सांगितले. भविष्यातही अशा साहसी मोहिमा राबविण्याचा निर्धार या वेळी व्यक्त करण्यात आला.

