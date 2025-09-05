Maharashtra HSC Exam 2026: बारावीच्या परीक्षेसाठी अर्ज प्रक्रिया सोमवारपासून

पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत २०२६ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या बारावीच्या परीक्षेस प्रविष्ट होऊ इच्छिणाऱ्या नियमित विद्यार्थ्यांचे अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने कनिष्ठ महाविद्यालय प्रमुखांमार्फत भरून घेण्यात येणार आहेत. बारावीच्या परीक्षेसाठी नियमित विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया येत्या सोमवारपासून (ता. ८) सुरू होणार आहे..व्यवसाय अभ्यासक्रम घेणारे नियमित विद्यार्थी, सर्व शाखांचे पुनर्परीक्षार्थी, नावनोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले खासगी विद्यार्थी तसेच श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत व तुरळक विषय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेद्वारे (आयआयटी) ‘ट्रान्स्फर ऑफ क्रेडिट’ घेणारे या विद्यार्थ्यांचे बारावीच्या परीक्षेसाठी अर्ज कनिष्ठ महाविद्यालय प्रमुखांमार्फत प्रचलित पद्धतीने भरायचे आहेत. .राज्य मंडळाच्या www.mahahsscboard.in या संकेतस्थळावर विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरता येणार आहेत. सर्व विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरून सबमिट केल्यानंतर अर्ज भरावयाच्या कालावधीमध्ये उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना कॉलेज लॉगिनमधून प्री-लिस्ट उपलब्ध करून दिलेली असेल..महाविद्यालयांनी त्याची प्रिंट काढून अर्जात नमूद केलेली सर्व माहिती जनरल रजिस्टरनुसार पडताळून ती अचूक असल्याची खात्री करावी. प्रीलिस्टवर माहितीची खात्री केल्याबाबत संबंधित विद्यार्थ्यांची स्वाक्षरी घ्यावी. त्याचप्रमाणे पडताळणी केल्याबाबत प्राचार्य यांनी प्रिलिस्टच्या प्रत्येक पानावर शिक्क्यासह स्वाक्षरी करावी, असे राज्य मंडळाने स्पष्ट केले आहे..Sadhana Fellowship : साधना फेलोशिप; शिक्षक सक्षमीकरणासाठी नवा उपक्रम.उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमार्फत शास्त्र, कला आणि वाणिज्य शाखांच्या नियमित विद्यार्थ्यांचे अर्ज युडायस (प्लस) मधील पेन-आयडीवरून ऑनलाइन पद्धतीने भरण्यासाठी आठ ते ३० सप्टेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे, असे राज्य मंडळाचे सचिव देविदास कुलाळ यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.