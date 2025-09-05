पुणे

Maharashtra HSC Exam 2026: बारावीच्या परीक्षेसाठी अर्ज प्रक्रिया सोमवारपासून

HSC Exam Forms: २०२६ च्या बारावीच्या परीक्षेसाठी अर्ज भरण्याची ऑनलाइन प्रक्रिया ८ सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे. विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालय प्रमुखांमार्फत अर्ज भरून आवश्यक पडताळणी करणे बंधनकारक आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत २०२६ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या बारावीच्या परीक्षेस प्रविष्ट होऊ इच्छिणाऱ्या नियमित विद्यार्थ्यांचे अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने कनिष्ठ महाविद्यालय प्रमुखांमार्फत भरून घेण्यात येणार आहेत. बारावीच्या परीक्षेसाठी नियमित विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया येत्या सोमवारपासून (ता. ८) सुरू होणार आहे.

