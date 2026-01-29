Ajit Pawar : दादा गेले! महाराष्ट्र शोकाकुल; अजित पवारांसह पाचजणांचा विमान अपघातात मृत्यू

बारामती - राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष व कामाचा माणूस अशी ओळख असलेले धडाडीचे नेते अजित अनंतराव पवार (वय ६६) यांचा आज सकाळी पावणेनऊच्या सुमारास बारामती येथे विमान अपघातात मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूने संपूर्ण महाराष्ट्रावर शोककळा पसरली आहे..या अपघातामध्ये पवार यांच्यासह त्यांचे सुरक्षारक्षक विदीप जाधव, विमानाचे पायलट कॅप्टन सुमीत कपूर, कॅप्टन शांभवी पाठक, फ्लाइट अटेंडंट पिंकी माळी यांचाही मृत्यू झाला. अजित पवार यांच्यावर उद्या (गुरुवारी) सकाळी अकरा वाजता अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. या अपघाताच्या चौकशीचे आदेश नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने दिले आहेत.राज्यात २८ ते ३० जानेवारी असा तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे. दरम्यान अजित पवार यांच्या विमानाच्या अपघाताची माहिती कळताच जनसागर बारामतीकडे लोटला.त्यांच्या निधनाचे वृत्त कळताच केवळ कार्यकर्तेच नव्हे तर नेत्यांच्याही भावनांचा बांध फुटला..या अपघाताने पवार कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला. दिल्लीत संसद अधिवेशनासाठी आलेल्या त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार आणि भगिनी सुप्रिया सुळे या अपघाताचे वृत्त कळताच विशेष विमानाने बारामतीसाठी रवाना झाल्या.संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरू झाल्याने राज्यसभेच्या खासदार असलेल्या सुनेत्रा पवार कालच दिल्लीत दाखल झाल्या होत्या. तर, पुत्र पार्थ पवार हे देखील दिल्लीत आले होते. दुर्घटनेची माहिती कळताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरध्वनीवरून ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची विचारपूस केली. काँग्रेसच्या नेत्या प्रियांका वद्रा यांनीही पवार कुटुंबीयांशी बोलून सांत्वन केले..तांत्रिक कारणांमुळे अपघातजिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांच्या बुधवारी दिवसभर बारामती तालुक्यात नीरा वागज, पणदरे, करंजे पूल आणि सुपे अशा चार प्रचारसभा होणार होत्या. त्यासाठी मुंबईहून सकाळी आठच्या दरम्यान खासगी विमानाने ते बारामतीकडे येत होते. पावणेनऊच्या सुमारास गोजुबावी येथील छोट्या विमानतळावर विमान उतरवताना अपघात झाला.तांत्रिक कारणांनी विमान उतरवण्यात विमानचालकास अपयश आले. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, विमानाने घिरट्या मारल्या आणि खाली येऊन धावपट्टीपासून साधारणतः पंधरा-वीस फूट अंतरावर ते कोसळले. झुडुपावर व खडकावर विमान आदळल्याने त्याने पेट घेतला. आगीच्या ज्वाळा इतक्या भयंकर होत्या की त्यात विमान जळून खाक झाले..फक्त मागील भाग उरला होता. या आगीमुळे विमानात असलेल्या अजित पवार यांच्यासह पाचही जणांना बाहेर पडण्यास क्षणाचीही उसंत मिळाली नाही. त्यांचा होरपळून जागीच मृत्यू झाला. पवार यांची खुर्ची विमानाबाहेर फेकली गेली होती आणि त्यांना लोकांनी दिलेल्या कामाच्या निवेदनाचे कागद माळरानावर पसरले होते.विमानतळावर स्वागतासाठी आलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष संभाजी होळकर व अन्य कार्यकर्त्यांनी सुरक्षारक्षकांच्या मदतीने तातडीने हालचाली केल्या. पवार यांच्या मृतदेहाची ओळख हातातील घड्याळावरून पटली. त्यांचा मृतदेह प्रथम बाहेर काढण्यात आला. इतरही मृतदेह बाहेर काढून अहिल्यादेवी होळकर शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आले..जनसागर बारामतीतघटनेची माहिती सर्व राज्यात वाऱ्यासारखी पसरली. काही क्षणांत आजूबाजूच्या जिल्ह्यातून व बारामती तालुक्यातून रुग्णालयाबाहेर शोकात बुडालेल्या शेकडो लोकांचा जनसागर लोटला. काही मिनिटांत कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे, बारामतीचे नगराध्यक्ष सचिन सातव, आमदार रोहित पवार व युगेंद्र पवार घटनास्थळी आले.ज्येष्ठ नेते शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार सुनेत्रा पवार दिल्लीहून दुपारी तीनच्या दरम्यान शासकीय रुग्णालयात पोहोचले. दुर्घटनेची माहिती कळताच महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह राज्यातील नेतेमंडळींनी बारामतीत येऊन कुटुंबीयांचे सांत्वन केले.शवविच्छेदनानंतर सायंकाळी पार्थिव विद्या प्रतिष्ठान महाविद्यालयाकडे अंत्यदर्शनासाठी नेण्यात आले..ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ, दादा भुसे, खासदार उदयनराजे भोसले, जयंत पाटील, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे, राहुल कुल, बाबासाहेब देशमुख, शशिकांत शिंदे, रणजितसिंग निंबाळकर, विजय शिवतारे, अशोक पवार, धैर्यशील मोहिते पाटील, रणजित मोहिते पाटील आदींनी पार्थिवाचे दर्शन घेतले. दरम्यान अजित पवार यांच्या पश्चात आई आशाताई, पत्नी सुनेत्रा, चिरंजीव पार्थ आणि जय व सून ऋतुजा असा परिवार आहे.अमित शहा येणारअजित पवार यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे बारामतीत येणार आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नितीन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हेही त्यांच्यासोबत असतील..राज्यात तीन दिवसांचा दुखवटाउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे महाराष्ट्रात २८ ते ३० जानेवारी २०२६ असा तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे. त्यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार असल्याचे, सामान्य प्रशासन (राजशिष्टाचार) विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.