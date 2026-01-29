पुणे

Ajit Pawar : दादा गेले! महाराष्ट्र शोकाकुल; अजित पवारांसह पाचजणांचा विमान अपघातात मृत्यू

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा बारामती येथे विमान अपघातात मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूने संपूर्ण महाराष्ट्रावर शोककळा पसरली.
deputy chief minister ajit pawar death in plane crash

deputy chief minister ajit pawar death in plane crash

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बारामती - राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष व कामाचा माणूस अशी ओळख असलेले धडाडीचे नेते अजित अनंतराव पवार (वय ६६) यांचा आज सकाळी पावणेनऊच्या सुमारास बारामती येथे विमान अपघातात मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूने संपूर्ण महाराष्ट्रावर शोककळा पसरली आहे.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Baramati
death
Deputy Chief Minister Ajit Pawar
Maharashtra Politics
Plane Crash

Related Stories

No stories found.