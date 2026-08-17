Jaggery Industry Law: गूळ उद्योगासाठी आता स्वतंत्र कायदा; साखर आयुक्तालय सुधारित मसुदा शासनाकडे पाठविणार

पुणे: पारंपरिक गुऱ्हाळांपासून मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांपर्यंत विस्तारलेल्या गूळ उद्योगाला आता कायद्याच्या चौकटीत आणण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. स्वतंत्र कायद्याचा मसुदा साखर आयुक्तालयाने शासनाकडे पाठवला होता. शासनाने त्यामध्ये काही दुरुस्त्या व बदल सुचवले आहेत. त्यावर या आठवड्यात बैठक होण्याची शक्यता असून, सुधारित मसुदा पुन्हा शासनाला पाठविण्यात येणार आहे..गुळाचा व्यवसाय गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर बदलला आहे. पूर्वी शेतकरी स्वतःच्या शेतातील ऊस किंवा शेजारील शेतकऱ्यांकडून ऊस घेऊन गुऱ्हाळात गूळ तयार करीत होते. मात्र, आता या व्यवसायाला व्यावसायिक आणि औद्योगिक स्वरूप आले आहे. मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करून प्रतिदिन शेकडो टन उसाचे गाळप करणारे प्रकल्प राज्यात सुरू झाले आहेत. पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यासह कोल्हापूर जिल्ह्यात गूळ उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. या पार्श्वभूमीवर गूळ उद्योगासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..Maharashtra Rain Alert : राज्यात पावसाचा जोर कायम, 'या' जिल्ह्यांवर अतिवृष्टीचे मोठे संकट; हवामान विभागाने जारी केला अलर्ट .कायद्याचा मसुदा तयार करून साखर आयुक्तालयाने तो शासनाकडे पाठवला. शासनस्तरावर मसुद्याचा विचार केल्यानंतर काही तरतुदींमध्ये दुरुस्ती तसेच अधिक विचारविनिमयाची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. शासनाच्या सूचनांनुसार मसुद्यात आवश्यक बदल केले जाणार आहेत. यासाठी संबंधित विभाग आणि अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात येणार असून, या आठवड्यात बैठक होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर सुधारित मसुदा शासनाला सादर केला जाणार आहे. शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे..Paithan Accident: पेट्रोल भरण्यासाठी कार वळवली, पण क्षणात काळाचा घाला; पाचोडजवळ कंटेनरच्या धडकेत दोघे ठार, एक जण गंभीर ."सध्या कुठलेही नियंत्रण नाही सध्या मोठ्या गूळ उत्पादन प्रकल्पांच्या कामकाजावर साखर कारखान्यांप्रमाणे स्वतंत्र नियंत्रण व्यवस्था नाही. त्यामुळे ऊस खरेदीची पद्धत, शेतकऱ्यांना दिला जाणारा दर, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण तसेच अन्य औद्योगिक नियमांचे पालन याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. प्रस्तावित कायद्यानुसार प्रतिदिन २५ टन किंवा त्यापेक्षा अधिक ऊस गाळप क्षमता असलेल्या गूळ उत्पादन प्रकल्पांचा कायद्याच्या कक्षेत समावेश होऊ शकतो. गूळ उद्योगासाठी प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा शासनाला पाठवला होता. शासनाकडून काही दुरुस्त्या आणि बदल सुचविण्यात आले आहेत. त्यावर संबंधितांशी चर्चा करून आवश्यक बदल केले जातील. यासंदर्भात या आठवड्यात बैठक होईल, त्यानंतर सुधारित मसुदा शासनाला पाठविण्यात येईल." - डॉ. संजय कोलते, साखर आयुक्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.