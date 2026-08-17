पुणे

Jaggery Industry Law: गूळ उद्योगासाठी आता स्वतंत्र कायदा; साखर आयुक्तालय सुधारित मसुदा शासनाकडे पाठविणार

Maharashtra Plans Separate Law for Jaggery Industry: महाराष्ट्रातील पारंपरिक गुऱ्हाळांपासून मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांपर्यंत विस्तारलेल्या गूळ उद्योगासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याच्या हालचाली वेगाने सुरू आहेत.
Jaggery Industry Law

Jaggery Industry Law

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: पारंपरिक गुऱ्हाळांपासून मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांपर्यंत विस्तारलेल्या गूळ उद्योगाला आता कायद्याच्या चौकटीत आणण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. स्वतंत्र कायद्याचा मसुदा साखर आयुक्तालयाने शासनाकडे पाठवला होता. शासनाने त्यामध्ये काही दुरुस्त्या व बदल सुचवले आहेत. त्यावर या आठवड्यात बैठक होण्याची शक्यता असून, सुधारित मसुदा पुन्हा शासनाला पाठविण्यात येणार आहे.

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