पुणे

Maharashtra Kashmir Partnership: महाराष्ट्र–काश्मीर फलोत्पादन भागीदारीला नवी चालना; द्राक्ष-सफरचंद तंत्रज्ञान देवाणघेवाणीतून शेतकऱ्यांच्या विकासाला गती

महाराष्ट्रातील द्राक्ष उत्पादनातील आधुनिक तंत्रज्ञान आणि जम्मू-काश्मीरच्या सफरचंद, अक्रोड, चेरीसारख्या समशीतोष्ण फळपिकांच्या प्रगत पद्धतींची देवाणघेवाण; शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी संयुक्त प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके, संशोधन-विस्तार दुवा मजबूत करण्यावर भर
Narayangaon KVK President Anil Meher presents a proposal for agricultural technology exchange to SKUAST-K Vice-Chancellor Dr. Nazir Ahmad Ganai in Srinagar.

Narayangaon KVK President Anil Meher presents a proposal for agricultural technology exchange to SKUAST-K Vice-Chancellor Dr. Nazir Ahmad Ganai in Srinagar.

Sakal

रवींद्र पाटे
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नारायणगाव : महाराष्ट्रातील आधुनिक, व्यावसायिक फलोत्पादन तंत्रज्ञान व जम्मू-काश्मीरमधील समशीतोष्ण फळपिकांचे प्रगत तंत्रज्ञान यांची परस्पर देवाणघेवाण करून दोन्ही राज्यांतील शेतकऱ्यांच्या विकासाला चालना देण्याचा निर्णय क्रालबाग ( जम्मू काश्मीर) येथे 10 ऑगस्ट 2026 रोजी द्राक्ष दिना निमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात घेण्यात आला.या मुळे महाराष्ट्र व काश्मीर कृषी तंत्रज्ञान देवाणघेवाणीला नवी दिशा मिळणार आहे.अशी माहिती नारायणगाव कृषी विज्ञान केंद्राचे अध्यक्ष अनिल मेहेर यांनी दिली.

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