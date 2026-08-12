Maharashtra Kashmir Partnership: महाराष्ट्र–काश्मीर फलोत्पादन भागीदारीला नवी चालना; द्राक्ष-सफरचंद तंत्रज्ञान देवाणघेवाणीतून शेतकऱ्यांच्या विकासाला गती

नारायणगाव : महाराष्ट्रातील आधुनिक, व्यावसायिक फलोत्पादन तंत्रज्ञान व जम्मू-काश्मीरमधील समशीतोष्ण फळपिकांचे प्रगत तंत्रज्ञान यांची परस्पर देवाणघेवाण करून दोन्ही राज्यांतील शेतकऱ्यांच्या विकासाला चालना देण्याचा निर्णय क्रालबाग ( जम्मू काश्मीर) येथे 10 ऑगस्ट 2026 रोजी द्राक्ष दिना निमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात घेण्यात आला.या मुळे महाराष्ट्र व काश्मीर कृषी तंत्रज्ञान देवाणघेवाणीला नवी दिशा मिळणार आहे.अशी माहिती नारायणगाव कृषी विज्ञान केंद्राचे अध्यक्ष अनिल मेहेर यांनी दिली..गांदरबल येथील कृषी विज्ञान केंद्र केंद्राच्या (केव्हीके) वतीने क्रालबाग येथे द्राक्ष दिन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी नारायणगाव केव्हीकेचे अध्यक्ष,कृषिरत्न मेहेर यांनी जम्मू-काश्मीरमधील शेतकऱ्यांना द्राक्ष लागवडीचे आधुनिक तंत्रज्ञान, विविध जाती, ग्रेडिंग, पॅकिंग निर्यातक्षम द्राक्ष उत्पादन याविषयी मार्गदर्शन केले..या वेळी मेहेर यांनी शेर-ए-काश्मीर कृषी विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्यापीठ (SKUAST-K), श्रीनगर येथे भेट दिली. विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नजीर अहमद गनाई, विविध विभागांचे प्रमुख आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी कृषी तंत्रज्ञान देवाण-घेवाणी बाबत चर्चा केली.या वेळी ग्रामोन्नती मंडळाच्या विश्वस्त मोनिका मेहेर,नारायणगाव केव्हीकेचे शास्त्रज्ञ डॉ. राहुल घाडगे उपस्थित होते..कृषिरत्न मेहेर यांनी महाराष्ट्रातील द्राक्ष उत्पादनातील दीर्घ अनुभवाच्या आधारे वैज्ञानिक द्राक्ष उत्पादन,वाय -ट्रेनिंग पद्धती, द्राक्ष कॅनोपी व्यवस्थापन, उच्च घनता लागवड, मृदा व पान ऊतक परीक्षण, सेंद्रिय कर्ब वाढ, जैवखते, जैविक कीडनाशके, एकात्मिक कीड-रोग व्यवस्थापन, गॅप (GAP) आधारित उत्पादन, ठिबक सिंचन व फर्टिगेशन याबाबत माहिती दिली..या वेळी संरक्षित शेती, काढणीपश्चात तंत्रज्ञान, पॅकहाऊस, कोल्डचेन, मूल्यवर्धन, ब्रँडिंग व बाजारपेठ जोडणी यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा जम्मू-काश्मीरमध्ये अवलंब करण्याबाबत चर्चा झाली. या बरोबरच जम्मू-काश्मीरमधील सफरचंद, अक्रोड, चेरी व इतर समशीतोष्ण फलोत्पादन पिकांचे तंत्रज्ञान व उत्पादन ज्ञान महाराष्ट्रात हस्तांतरित करण्याच्या संधींचाही आढावा घेण्यात आला..दोन राज्यातील सहकार्यामुळे संयुक्त प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके, शेतकरी-शास्त्रज्ञ संवाद, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि संशोधन-विस्तार दुवा मजबूत होण्यास मदत होणार असून, महाराष्ट्र व जम्मू-काश्मीरमधील फलोत्पादन क्षेत्राला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे.असे मत या वेळी दोन्ही राज्यातील तज्ञांनी व्यक्त केले..कृषिरत्न अनिल मेहेर (अध्यक्ष, कृषी विज्ञान केंद्र नारायणगाव) महाराष्ट्रातील द्राक्ष बागा आणि काश्मीरच्या फळबागांना ज्ञानाच्या शेतीने जोडत शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी नवी भागीदारी उभारण्याचा हा प्रयत्न आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.