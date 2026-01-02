राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या मुली उपविजेत्या सर्वोत्कृष्ट खेळाडू म्हणून आरती खांडेकरची निवड.
राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेत महाराष्ट्र संघ उपविजेत्या
म्हसवड, ता. २ ः शिर्डी येथे नुकत्याच झालेल्या ६९ व्या राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेतील १७ वर्षांखालील मुलींच्या गटामध्ये झालेल्या अंतिम सामन्यात हरियाना संघाने महाराष्ट्र संघावर गुणांनी मात करीत विजेतेपद पटकावले, तर महाराष्ट्र संघाला उपविजेतेपद मिळाले.
अत्यंत चुरशीने झालेल्या या स्पर्धेत महाराष्ट्राची कर्णधारांना व वरकुटे-म्हसवड येथील श्री शंभूमहादेव हायस्कूलची विद्यार्थिनी आरती खांडेकर हिने आपल्या सर्वोकृष्ट खेळाचे प्रदर्शन घडवले. त्यामुळे तिला या स्पर्धेतील सर्वोकृष्ट खेळाडू म्हणून गौरवण्यात आले. याच संघात श्री शंभूमहादेव हायस्कूलच्या मृदुला मोहिते व तनुजा दोलताडे या खेळाडू होत्या. त्यांनीही आपले कौशल्य पणाला लावून उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. या खेळाडूंना शाळेतील क्रीडा शिक्षक भगवान दोलताडे, शिवाजी माने, शरद जाधव, राम जाधव यांनी मार्गदर्शन केले होते. मुलींच्या या यशाबद्दल त्यांचे व मार्गदर्शक शिक्षकांचे पुणे विभागाचे क्रीडा उपसंचालक युवराज नाईक, माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी धनंजय चोपडे, जिल्हा क्रीडा अधिकारी नितीन तारळकर, माण पंचायत समितीचे माजी सभापती व हनुमान शिक्षण प्रसारक मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष श्रीराम पाटील, माजी पोलिस उपअधीक्षक अंकुश इंगळे, सरपंच मारुती मोटे, वाकीचे सरपंच अभिजित माने, उपसरपंच नारायण जाधव, साहित्यिक अजित काटकर, हनुमान सांस्कृतिक कला, क्रीडा मंडळाचे अध्यक्ष सुभाष माने, मुख्याध्यापक बाळासाहेब जाधव यांच्यासह सर्व शिक्षक यासह अनेक ग्रामस्थांनी अभिनंदन केले.
02357
शिर्डी ः येथील राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेतील उपविजेता मुलींच्या संघातील आरती खांडेकर, मृदुला मोहिते व तनुजा दोलताडे.
