Sikandar Shaikh: मुळशी पॅटर्नचा थरार! महाराष्ट्र केसरी सिकंदर शेखवर आखाड्यातच हल्ल्याचा प्रयत्न, धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल

पुणे : महाराष्ट्राच्या कुस्ती क्षेत्रात एका दुर्दैवी घटनेने खळबळ माजली आहे. पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील पौड गावात महाशिवरात्रीच्या मुहूर्तावर भरलेल्या भव्य कुस्ती स्पर्धेत महाराष्ट्र केसरी सिकंदर शेख यांच्यावर आखाड्यातच हल्ल्याचा प्रयत्न झाला. या घटनेचा थरारक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला असून, संपूर्ण कुस्ती विश्वात संतापाची लाट उसळली आहे..१७ फेब्रुवारीला मुळशीतील पौड येथे मल्लिकार्जुन कुस्ती किताब स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. या स्पर्धेत ११ लाख रुपयांच्या बक्षिसाच्या हायव्होल्टेज लढतीत सिकंदर शेख यांचा सामना तगड्या पैलवान माऊली कोकाटे यांच्याशी झाला. आंतरराष्ट्रीय पंच रोहिदास आप्पा यांच्या देखरेखीखाली ही कुस्ती रंगली. प्रेक्षकांनी खचाखच भरलेल्या आखाड्यात दोन्ही मल्लांनी तब्बल एक तास अखंड झुंज दिली. निकाल लागत नसल्याने आयोजकांनी वारंवार घोषणा करत कुस्ती थांबवणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. दोघेही पैलवान जीव ओतून लढत होते..समर्थक अचानक आत घुसलाकुस्ती अधिक आक्रमक होत असताना माऊली कोकाटे यांनी सिकंदर शेख यांच्या मानेवर प्रहार करण्याचा प्रयत्न केला. यावर सिकंदर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि दोघांमध्ये आमने-सामने वाद सुरू झाला. याच वेळी आखाड्याबाहेर उभा असलेला माऊली कोकाटे यांचा एक समर्थक अचानक आत घुसला. तो काही बोलण्याआधीच सिकंदर शेख यांच्यावर हात उगारला. प्रेक्षकांनी मोबाइलवर कैद केलेल्या या दृश्यात आखाड्यात एकच गोंधळ उडाला. शिट्ट्या, आरडाओरडा आणि तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. माऊली कोकाटे यांचे आणखी काही समर्थक देखील सिकंदर यांच्या अंगावर धावून गेले..Sikandar Shaikh Gets Bail : पैलवान सिकंदर शेखला जामीन, शस्त्रास्त्र तस्करी प्रकरणात दिलासा; सिकंदरचे वर्तन वाचवलं....दोन्ही पैलवानांना शांत करण्याचा प्रयत्नया प्रकाराने संपूर्ण मैदान तापले. सिकंदर शेख यांचे गुरू विशाल हारगुले यांनी तातडीने आखाड्यात प्रवेश करून दोन्ही पैलवानांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी कुस्ती पुन्हा सुरू करण्यासाठी मध्यस्थीही केली. मात्र, वातावरण इतके तंग झाले होते की निकाल लावणे कठीण झाले. शेवटी आयोजकांनी मध्यम मार्ग अवलंबला आणि दोन्ही पैलवानांना संयुक्त विजेते घोषित करून वाद मिटवला..कुस्तीप्रेमींनी तीव्र संताप व्यक्त केलातरीही सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर कुस्तीप्रेमींनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. 'आखाड्यात खेळाडूवृत्तीचा अंत झाला का?', 'समर्थकांचा हा राडा कुस्तीला कलंक आहे', असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महाराष्ट्र केसरीसारख्या पैलवानावर मैदानातच हल्ला होणे ही गंभीर बाब असल्याचे मत कुस्ती क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करत आहेत..