सासवडमध्ये ‘महाराष्ट्र केसरी’ साठी निवड चाचणी स्पर्धा
सासवड, ता. २१ : महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा २०२५-२६ च्या पार्श्वभूमीवर पुरंदर तालुक्यातील मल्लांची निवड चाचणी स्पर्धा शनिवारी (ता.२१) सासवड येथील श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या छत्रपती शिवाजी कुस्ती संकुलात दिमाखात पार पडली. यामध्ये महाराष्ट्र केसरी खुल्या गटासाठी पुरंदर मधून प्रतीक जगताप याची निवड करण्यात आली.
स्पर्धेचे उद्घाटन जिल्हा परिषद सदस्य हरिभाऊ लोळे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी बोलताना लोळे म्हणाले की, स्व. चंदुकाका जगताप यांनी हे कुस्ती संकुल सुरू करून तालुक्यातील कुस्ती आणि लाल मातीला खऱ्या अर्थाने राजाश्रय दिला. हेच कार्य माजी आमदार संजय जगताप यांनी समर्थपणे पुढे नेत मल्लांना मोठे पाठबळ दिले आहे. तसेच, आगामी गावोगावच्या यात्रांमध्ये स्थानिक मल्लांना संधी देण्याचे आवाहनही त्यांनी आयोजकांना केले.
याप्रसंगी आंतरराष्ट्रीय कुस्ती पंच राजेंद्र वरे यांनी संकुलातील सुविधांचे कौतुक केले. यावेळी ‘खेलो इंडिया’ स्पर्धेतील विजेते प्रतीक जगताप आणि रितेश मुळीक यांचा विशेष गौरव करण्यात आला. बालगट आणि वरिष्ठ गटात स्पर्धा निर्विवाद झाल्याचे पुरंदर केसरी कुस्ती स्पर्धा समितीचे सचिव रवींद्रपंत जगताप यांनी सांगितले.
कार्यक्रमाला जिल्हा कुस्तीगीर संघाचे सदस्य राजेंद्र जगताप, तालुका कुस्तीगीर संघाचे सदस्य अण्णा कामथे, गुलाब गायकवाड, अशोक झेंडे, बाळासो कोलते, भाऊ मोरे, रघुनाथ जगताप, प्रशिक्षक माउली खोपडे, काळभैरवनाथ देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष रमेश जगताप, सुधाकर गिरमे, रामभाऊ इनामके, राजेंद्र बांदल, शेखर कटके, उत्तम शेटे, नीलेश डांगे आदी उपस्थित होते.
आंतरराष्ट्रीय पंच राजेंद्र वरे, सहायक पंच चिराग तोमर यांच्यासह क्रीडा शिक्षक राजेंद्र जगताप, संजय भिंताडे, प्रल्हाद कारकर, गणेश कोलते, मोहन नातू, शिवाजी गोडसे यांनी स्पर्धेचे चोख नियोजन केले. रवींद्रपंत जगताप यांनी प्रास्ताविक केले, तर राजेंद्र जगताप यांनी सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन केले.
