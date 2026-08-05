पुणे

आमदार

आमदार
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विधानमंडळ अंदाज समिती
तीन दिवस जिल्हा दौऱ्यावर
अहिल्यानगर, ता. ५ ः महाराष्ट्र विधानमंडळ अंदाज समिती उद्यापासून (ता. ८) जिल्हा दौऱ्यावर आहे. सहा तारखेपर्यंत जिल्ह्याच्या विविध कार्यालयांचा आढावा घेण्यात येणार आहे.
समिती विविध विभागाअंतर्गत राबविण्यात येणारे प्रकल्प, कामे योजनांना भेटी देऊ पाहणी करणार आहे. तसेच संबंधित विभागाच्या प्रकल्प, कामांना, कार्यालयांना भेटी देणार आहे. याबाबतचा लेखी अहवाल संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर मांडून बैठका घेण्यात येतील.
राज्यभरातील २७ आमदार येणार असल्याने जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषदेमध्ये अधिकाऱ्यांनी धास्ती घेतली आहे. कोणत्या कामाची कागदपत्रे कधी पाहतील, याचा अंदाज नसतो. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना सर्व तयारीनिशी आमदारांना सामोरे जावे लागते. विविध प्रकल्पातील कामांचा दर्जा, खर्च याबाबत शहानिशा करण्यात येते. विशेषतः जिल्ह्यात गाजलेला जलजीवनच्या कामांचा मुद्दा या निमित्ताने पुन्हा चर्चिला जाण्याची शक्यता आहे. किती कामे पूर्ण झाली, किती खर्च झाला, याचा ऊहापोह या वेळी होण्याची शक्यता आहे. गेल्या आठवडाभरापासून जिल्हा परिषदेतील अधिकारी कागदपत्रे गोळा करणे, फाईल अपडेट ठेवण्यात गुंतले आहेत.

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Legislative Assembly committee visit arrangements
Maharashtra government projects inspection
Local assembly members visit districts
Importance of governmental oversight in Maharashtra
District administration preparations for assembly tour
Impact on local projects from assembly meetings
Maharashtra water life project discussions
Upcoming meetings for district officials
Legislative committee field visits
Maharashtra assembly members evaluation of projects
Officer preparations for assembly scrutiny
Budget discussions in legislative assembly
विधानमंडळ दौरा
अहिल्यानगर जिल्हा दौरा
प्रकल्पांची मांडणी विधानमंडळा साठी
जलजीवन अभियानाच्या कामांचे महत्त्व
जिल्हा परिषदेत आमदारांची भेट
कामांची शहानिशा जिल्ह्यात
कागदपत्रांवरील तयारी विचारणीय आहे
आमदारांशी बैठक घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांची काळजी
जिल्ह्यात सर्व प्रकल्पांचा आढावा
विधानमंडळाच्या बैठका आणि मांडणी
जिल्हा कार्यालयांची तयारी
स्थानिक प्रशासनातील गोंधळ
जलजीवन प्रकल्पांच्या कामांचे सल्ला
या कामांची कागदपत्रे गोळा करणे
आमदारांच्या भेटींचा परिणाम
शासनाच्या कामांचा आढावा