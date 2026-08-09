पुणे

महोत्सव बातमी

महोत्सव बातमी
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शहरात महाराष्ट्राची
लोकधारा कार्यक्रम
अहिल्यानगर, ता.९ ः जय असोसिएशन ऑफ एनजीओशी संलग्न उडान फाउंडेशनतर्फे भारताच्या ८० व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्तिपर गीत स्पर्धा, नृत्य स्पर्धा तसेच ‘महाराष्ट्राची लोकधारा’ या विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. १५ ऑगस्ट रोजी शहरातील लक्ष्मीनारायण मंगल कार्यालय, टिळक रोड येथे हा सोहळा उत्साहात पार पडणार आहे. यावेळी विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींचा राज्यस्तरीय उडान पुरस्कार’ देऊन गौरव करण्यात येणार आहे. यावेळी रूपाली करांडे, सागर ससाणे, ज्योत्स्ना शिंदे, प्रा. डॉ. शंकर अंदानी, रोहिणी थोरात, अनंत जोशी, विद्या जोशी, अनंत द्रविड, प्रा. च.वी. जोशी, सुनील राऊत, विनायक नेवसे, सुनील महाजन व राजेंद्र टाक, सागर खिस्ती, राजेश व्यवहारे, साधना काकडे, रजनी ताठे, प्रा. सुनील मतकर तसेच विद्या तन्वर यांनाही गौरविण्यात येणार आहे.

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