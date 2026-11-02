Malaria Cases Rise: राज्यात हिवतापाच्या रुग्णसंख्येत वाढ;उपचार अन् वेळेवर निदानामुळे आजारावर नियंत्रण

पुणे : राज्यात यंदा हिवतापाच्या (मलेरिया) रुग्णसंख्येत गतवर्षीच्या तुलनेत वाढ झाली. १ जानेवारी ते २१ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत राज्यात हिवतापाचे २१ हजार ३७१ रुग्ण आढळले आहेत. गेल्यावर्षी याच कालावधीत १८ हजार ९२१ रुग्णांची नोंद झाली होती. त्यामुळे यंदा रुग्णसंख्येत सुमारे १३ टक्क्यांनी वाढ झाली. मात्र, हिवतापामुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या संख्येत घट झाली आहे. गेल्यावर्षी याच कालावधीत १५ रुग्णांचा मृत्यू झाला होता. यंदा ही संख्या १० वर आली आहे..राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार, पुणे शहराच्या हद्दीत २१ ऑक्टोबरपर्यंत हिवतापाचे १५८ रुग्ण आढळले आहेत. यात १६ रुग्णांमध्ये पी.एफ. (प्लास्मोडियम फॅल्सिपेरम) परजीवी आढळला आहे. सहा रुग्ण बाहेरील भागातून बाधित होऊन आल्याची नोंद आहे. शहरात हिवतापामुळे एकाही रुग्णाचा मृत्यू झाला नाही. राज्यात गडचिरोली जिल्ह्यात हिवतापाचे सर्वाधिक ४ हजार ६८ रुग्ण आढळले. .त्यापैकी तीन हजार २०० रुग्णांमध्ये पी.एफ. परजीवीची लागण झाली असून, सहा रुग्णांचा मृत्यू झाला. त्यापाठोपाठ रायगडमध्ये ८३७, रत्नागिरीमध्ये २२८ आणि सिंधुदुर्गमध्ये २१५ रुग्णांची नोंद झाली. महापालिका क्षेत्रांत बृहन्मुंबईत सर्वाधिक ११ हजार ७४९ रुग्ण आढळले आहेत. ठाणे महापालिका क्षेत्रात एक हजार १८५, पनवेलमध्ये ८२७, तर पुणे महापालिका क्षेत्रात १५८ रुग्ण आढळले आहेत..हिवतापाच्या रुग्णसंख्येत वाढ झाली असली, तरी पी.एफ. परजीवीच्या रुग्णांचे प्रमाण घटले आहे. २०२५ मध्ये २१ ऑक्टोबरपर्यंत राज्यात १८ हजार ९२१ रुग्णांपैकी सात हजार ४७ रुग्णांमध्ये पी.एफ. परजीवी आढळला होता.हे प्रमाण ३७.२४ टक्के होते. यंदा २१ हजार ३७१ रुग्णांपैकी सहा हजार ५१७ रुग्णांमध्ये पी.एफ. परजीवी आढळला असून, त्याचे प्रमाण ३०.४९ टक्के आहे..दृष्टिक्षेपातराज्यात हिवतापाचे रुग्ण २१,३७१हिवतापामुळे मृत्यू १०पुणे महापालिका हद्दीतील रुग्ण १५८पुण्यात पी.एफ. रुग्ण १६पुण्यात हिवतापामुळे मृत्यू ०राज्यातील सर्वाधिक रुग्ण: गडचिरोली ४,०६८.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.