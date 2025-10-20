पुणे : गर्भवती महिला व जन्माला येणाऱ्या बालकांना सकस आहाराद्वारे पोषण मिळावे, माता व बालमृत्यूदर कमी व्हावा, कुपोषणावर मात करता यावी यासाठी केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सुरू केली. योजनेअंतर्गत त्यांना पाच हजार रुपयांचा हप्ता देण्यात येतात. या योजनेअंतर्गत राज्यात आतापर्यंत गेल्या सात वर्षांत राज्यात ४६ लाख महिलांच्या खात्यात १ हजार ८३८ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मिळाली आहे. याद्वारे प्रसूतिपूर्व आणि प्रसूतीनंतरच्या काळात आवश्यक पोषण आणि आरोग्य सेवा मिळण्यास मदत झाली आहे. .केंद्र सरकारच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, २०१७ – १८ ते २०२५ – २६ (जून अखेर) ४६ लाख महिलांना लाभ मिळाला आहे. यासाठी १८३८ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. ही योजना सुरू झाल्यापासून महिलांना गरोदरपणाच्या काळात पौष्टिक आहार, विश्रांती व वैद्यकीय सेवा घेता याव्यात या उद्देशाने त्यांना रक्कम जमा करत आर्थिक साहाय्य देण्यात येते. यामध्ये पहिल्या अपत्यासाठी ५ हजार रुपये आणि दुसऱ्या अपत्यासाठी, जर ती मुलगी असेल, तर ६ हजार रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत मिळते. ही रक्कम थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा होते..या योजनेत विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि असंघटित क्षेत्रातील महिलांचा सहभाग वाढला आहे. अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्त्या आणि आरोग्य विभाग यांच्या माध्यमातून महिलांपर्यंत योजना पोहोचवण्यात आली आहे. परिणामी, गर्भवतींच्या तपासण्या, पोषणाचे प्रमाण आणि सुरक्षित प्रसूतींचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून आले आहे. या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात पात्र महिलांना नव्या स्वरूपात लाभ देण्यात येत आहेत. केंद्र सरकारकडून ही योजना अधिक व्यापक स्वरूपात राबविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे..या योजनेमुळे महिलांच्या आरोग्यविषयक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली असून, मातामृत्यू दर आणि अल्पवजनी बाळांच्या प्रमाणात घट झाली आहे. योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या वर्षागणिक वाढत असल्याने सरकारने पुढील काळात निधी वितरणाचे प्रमाण आणखी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे..Crime News : नाशिकमध्ये विदेशी मद्याची तस्करी! स्कॉर्पिओ कारसह ६ लाखांचा मुद्देमाल सातपूर पोलिसांच्या ताब्यात.या योजनेमुळे राज्यात लाखो गर्भवतींना लाभ मिळाला आहे. तर, अनेक जणींच्या खात्यात रक्कम जमा होणे बाकी आहे. पूर्वी या योजनेचा लाभ एका अपत्यापुरताच मर्यादित होता. तो आता २०२२ पासून दुसरे अपत्य मुलगी जन्माला आल्यास त्यांना मिळत आहे. महिलेने विहित अटी, शर्ती व कागदपत्रांची पूर्तता केल्यावरच त्यांना हा लाभ मिळतो. अधिक माहितीसाठी जवळच्या आशा कार्यकर्ती किंवा सरकारी दवाखान्याशी संपर्क साधावा.– कैलास बाविस्कर, उपसंचालक, आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग.राज्यात मातृ वंदना योजना चालू झाल्यापासून २ जून २०२५ अखेर अखेरपर्यंत लाभार्थी महिलांची माहितीवर्ष – महिला लाभार्थी संख्या२०१७-२०१८ – ३ लाख १९ हजार ५५८२०१८-२०१९ – ६ लाख ४५ हजार ६४८२०१९-२०२० – ७ लाख ६२ हजार ३४१२०२०-२०२१ –५ लाख ४७ हजार २१९२०२१-२०२२ – ६ लाख ९ हजार ९२१२०२२-२०२३ – ५ लाख २१ हजार ७५०२०२३-२०२४ – ९३ हजार ८९१२०२४-२०२५ – ५ लाख ४९ हजार २८७२०२५-२०२६ (०२ जून अखेर)– ५ लाख ७९ हजार ५०४एकूण ः ४६ लाख २९ हजार ११९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.