Mumbai–Pune Municipal Elections: निकालापूर्वीच ‘निकाल’ लागला? मुंबई–पुण्यात कुणाची सत्ता? जागांचं गणित सांगणारी सर्वात मोठी बातमी!

Mumbai Pune Election Analysis : महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांसाठी आज मतदान होत आहे. उद्या १६ जानेवारी रोजी निकाल जाहीर होणार असताना, भाजपचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत पाटील यांनी निकालापूर्वीच मोठा दावा केला आहे. त्यांच्या या विधानाने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे..चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले, "मुंबई महानगरपालिकेत भाजपला ९० जागा मिळतील आणि शिवसेनेला ४० जागांवरच समाधान मानावे लागेल. पुण्यात तर आम्हाला ११५ जागा नक्की मिळणार आहेत. आमच्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही. ज्यांना पैज लावायची असेल, त्यांनी निर्धास्तपणे लावावी.".लोकांचा विश्वास पूर्णपणे कायमते पुढे म्हणाले, "२०१४ मध्ये मोदींवर झालेले आरोप-प्रत्यारोप थोडेफार परिणाम करू शकले, पण आता ते सर्व फक्त बुडबुडे ठरले आहेत. कमळ चिन्ह असो वा मोदींचा चेहरा, लोकांचा विश्वास पूर्णपणे कायम आहे. गणेश बिडकर आणि आमचे इतर सर्व सहकारी मोठ्या मताधिक्याने विजयी होतील.".आम्ही नेहमी लोकशाहीचे मूल्य जपतो-अजित पवार यांच्या गटाबाबत बोलताना पाटील यांनी सौम्य टीका केली. "आमची पक्ष तुटला नाही. आम्ही नेहमी लोकशाहीचे मूल्य जपतो. राज्यातील काही नेत्यांच्या अतिआत्मविश्वासामुळे आणि उर्मट वागणुकीमुळे आम्हाला काही काळ माघार घ्यावी लागली होती. पण आता परिस्थिती पूर्ण बदलली आहे," असे त्यांनी सांगितले..Pune Municipal Voting : मतदान केलं… पण मत कुणाला गेलं कळेना! पुण्यात मतदान केंद्रावर मोठा गोंधळ, मतदार चक्रावले!.सहा प्रमुख महानगरपालिकांमध्ये भाजपचा विजय निश्चितमुंबई, ठाणे, पुणे यांसह राज्यातील सहा प्रमुख महानगरपालिकांमध्ये भाजपचा विजय निश्चित असल्याचा ठाम दावा पाटील यांनी केला. विशेषतः मुंबईत ठाकरे बंधूंशी संबंधित चर्चा करताना त्यांनी अप्रत्यक्ष टीका करत सांगितले की, "मुंबईत ९० विरुद्ध ४० चे गणित स्पष्ट झाले आहे. लोकांनी आपला निर्णय दिलेला आहे.".राजकीय तापमान आणखी वाढलेहा दावा निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्यात आल्याने राजकीय तापमान आणखी वाढले आहे. मतदार आणि राजकीय निरीक्षक यांच्यात उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे की, उद्या जाहीर होणाऱ्या निकालात चंद्रकांत पाटील यांचे हे भाकीत कितपत सत्य ठरते. सध्या मुंबई-पुण्यासह राज्यातील महत्त्वाच्या महापालिकांवर कोणाची सत्ता येणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..Pune Elections: पुण्यात EVM चा गोंधळ! तिसऱ्या बटणाला लाईट, चौथ्यावर फक्त... ; मतदार संभ्रमात.