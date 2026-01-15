पुणे

Mumbai–Pune Municipal Elections: निकालापूर्वीच ‘निकाल’ लागला? मुंबई–पुण्यात कुणाची सत्ता? जागांचं गणित सांगणारी सर्वात मोठी बातमी!

Mumbai - Pune Municipal Election Update: निकाल जाहीर होण्याआधीच सत्तेचा दावा! मुंबई–पुण्यात भाजपचाच झेंडा? चंद्रकांत पाटील यांचा थेट आकड्यांसह मोठा अंदाज, राजकीय वर्तुळात खळबळ
Mumbai–Pune Municipal Elections: Results Before Results? Who Will Rule Mumbai and Pune as Seat Math Sparks Political Buzz

Mumbai–Pune Municipal Elections: Results Before Results? Who Will Rule Mumbai and Pune as Seat Math Sparks Political Buzz

esakal

Sandip Kapde
Updated on

Mumbai Pune Election Analysis : महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांसाठी आज मतदान होत आहे. उद्या १६ जानेवारी रोजी निकाल जाहीर होणार असताना, भाजपचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत पाटील यांनी निकालापूर्वीच मोठा दावा केला आहे. त्यांच्या या विधानाने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
pune
pune municipal corporation election
pune muncipal corporation

Related Stories

No stories found.