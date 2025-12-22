Babasaheb Patil : राज्याचे नवीन सहकार धोरण सर्वसमावेशक व भविष्योन्मुख; सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांचा विश्वास!

पुणे : ‘‘राष्ट्रीय सहकार धोरणाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र आणि व्यापक सहकार धोरण तयार करण्यात येत आहे. हे धोरण सहकार क्षेत्रातील सर्व घटकांना सामावून घेणारे आणि भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाणारे ठरेल,’’ असा विश्वास सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केला. ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन आणि कॉसमॉस सहकारी बँकेच्या वतीने रविवारी (ता. २१) आयोजित ‘सहकार मंथन’ या राज्यस्तरीय परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. .साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, कॉसमॉस सहकारी बँकेचे अध्यक्ष अॅड. प्रल्हाद कोकरे आणि ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशनचे अध्यक्ष गौतम कोतवाल आदी या वेळी उपस्थित होते. सहकारमंत्री पाटील म्हणाले, ‘‘राष्ट्रीय सहकार धोरण निश्चित झाल्यानंतर विविध राज्यांमध्ये स्वतंत्र सहकार धोरण ठरवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सहकार मंत्रालयामार्फत विभागनिहाय बैठकांचे आयोजन करून विविध भागांतील सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ, अधिकारी आणि संस्थांकडून सूचना नोंदवल्या जात आहेत. महाराष्ट्रासाठी तयार होणारे नवीन सहकारी धोरण सर्वसमावेशक आणि भविष्योन्मुख असेल.’’.Pune Municipal Election : भाजपविरोधात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र; पुणे महापालिका निवडणुकीत संयुक्त रणनितीची शक्यता!.मंथन सत्रांमध्ये सायबर सिक्युरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि डेटा प्रोटेक्शन यांसारख्या विषयांवर सखोल चर्चा झाली. सहकार क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, सुरक्षित डिजिटल व्यवहार आणि भविष्यातील संभाव्य धोके याबाबत तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले. समारोपप्रसंगी सहकार आयुक्त तावरे म्हणाले, ‘‘नवीन सहकारी धोरण ठरवताना इतर राज्यांतील उत्तम पद्धतींचा अभ्यास केला जाईल. तरुण आणि महिलांचा सहभाग वाढवण्याची गरज आहे.’’ यावेळी कॉसमॉस सहकारी बँकेचे बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटचे अध्यक्ष सीए मिलिंद काळे यांनी सहकाराच्या सामाजिक भूमिकेवर भर देत सहकारातूनच समाजाची समृद्धी साध्य होऊ शकते, असे मत व्यक्त केले. प्रास्ताविकात गौतम कोतवाल यांनी सहकारातील अनिष्ट रूढी दूर करून कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित भवितव्य देण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले..सहकार क्षेत्राबााबत चिंतनाची गरज- विद्याधर अनास्करसहकार क्षेत्रावर कठीण परिस्थिती का ओढवली, याचे प्रत्येकाने स्वतःपासून प्रामाणिकपणे चिंतन करणे गरजेचे आहे. त्यानंतर जनमानसात प्रतिमा सुधारण्यासाठी मंथन करण्याची आवश्यकता आहे. ‘सहकारांतर्गत सहकार’ ही भूमिका लक्षात घेत मोठ्या बॅंकांनी लहान बॅंकांना मार्गदर्शन आणि सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. बॅंकांमधील सभासदांना प्रशिक्षित केले तरच सहकारी बॅंकांची प्रतिमा सुधारेल, असे मत राज्य बॅंकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.