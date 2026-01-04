नानवीज एसआरपीएफ केंद्रात विविध उपक्रम उत्साहात
दौंड, ता. ३ : महाराष्ट्र राज्य पोलिस दलाचा वर्धापनदिन नानवीज येथे विविध उपक्रमांनी साजरा करण्यात आला. विद्यार्थ्यांकरिता पोलिस प्रशिक्षण केंद्राच्या परिसर भेटीचे आयोजन करण्यात आले होते.
नानवीज (ता. दौंड) येथील राज्य राखीव पोलिस प्रशिक्षण केंद्रात शुक्रवारी (ता. २) वर्धापन दिन साजरा करण्यात आला. वर्धापन दिनानिमित्त पोलिस अधिकारी, अंमलदार व प्रशिक्षणार्थ्यांच्या शिस्तबद्ध संचलनाची मानवंदना केंद्राच्या प्राचार्य जयश्री देसाई यांनी स्वीकारली. महाराष्ट्र पोलिस दलाच्या निर्मितीचा इतिहास व पोलिस दलाची रचनेविषयी जयश्री देसाई यांनी माहिती दिली. तसेच पोलिस दलाविषयी नव्या पिढीच्या मनामध्ये मैत्रीची भावना निर्माण करणे, जनतेमध्ये सुरक्षितता व भयमुक्त वातावरण निर्माण करणे, हा वर्धापन दिन साजरा करण्यामागचा प्रमुख उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कानगाव येथील आदर्श विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना या वेळी राज्य राखीव पोलिस प्रशिक्षण केंद्राची परिसर भेटीद्वारे माहिती देण्यात आली. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना शस्त्रांचे प्रकार व त्यासंबंधी संक्षिप्त माहिती देण्यात आली. प्रशिक्षण केंद्रातील उल्लेखनीय कामगिरी करणारे पोलिस अधिकारी, प्रशिक्षक, अंमलदार, मंत्रालयीन कर्मचारी, आदींचा जयश्री देसाई यांच्या हस्ते प्रशस्तिपत्र देऊन गौरव करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या महिला प्रशिक्षणार्थी या वेळी उपस्थित होत्या. पोलिस निरीक्षक प्रफुल्ल खडपकर यांनी कार्यक्रमांचे सूत्रसंचालन केले. वर्धापन दिनानिमित्त पोलिस अधिकारी, अंमलदार, प्रशिक्षणार्थी यांच्याकरिता विविध स्पर्धांचे आयोजन करण्यासह स्वच्छता अभियान राबविले जात आहे. पोलिस वर्धापन दिनानिमित्त दौंड येथील राज्य राखीव पोलिस दल गट क्रमांक सातमध्ये समादेशक विमला एम. यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. गटामधील शहीद जवान विद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी निबंध व वक्तृत्व स्पर्धा घेण्यात आली होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.