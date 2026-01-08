पुणे

Maharashtra Police Foundation Day : "शहर सुरक्षेसाठी पोलिस, नागरिकांचा एकत्रित सहभाग महत्त्वाचा"- अमितेश कुमार!

Amitesh Kumar : महाराष्ट्र पोलिस स्थापना दिन कोथरूड एमआयटी विद्यापीठात उत्साहात साजरा झाला, जिथे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी विद्यार्थ्यांना सायबर, वाहतूक व शहर सुरक्षेबाबत मार्गदर्शन केले. प्रात्यक्षिक प्रदर्शन आणि ऑनलाइन सहभागातून सुरक्षा जागरूकता वाढविण्यावर भर देण्यात आला.
Amitesh Kumar Highlights Importance of Police-Citizen Collaboration

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ‘‘शहराच्या सुरक्षेसाठी पोलिस आणि नागरिकांचा एकत्रित सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तरुण पिढी ही देशाचे भविष्य असून, उत्तम चरित्र आणि जीवनात शिस्त असल्यास समाजातून गुन्हेगारी प्रवृत्ती संपेल. तसेच, तरुण पिढीने अमली पदार्थ, दारू व इतर व्यसनांपासून दूर राहावे,’’ असे आवाहन पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी केले.

