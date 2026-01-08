Maharashtra Police Foundation Day : "शहर सुरक्षेसाठी पोलिस, नागरिकांचा एकत्रित सहभाग महत्त्वाचा"- अमितेश कुमार!

पुणे : ‘‘शहराच्या सुरक्षेसाठी पोलिस आणि नागरिकांचा एकत्रित सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तरुण पिढी ही देशाचे भविष्य असून, उत्तम चरित्र आणि जीवनात शिस्त असल्यास समाजातून गुन्हेगारी प्रवृत्ती संपेल. तसेच, तरुण पिढीने अमली पदार्थ, दारू व इतर व्यसनांपासून दूर राहावे,’’ असे आवाहन पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी केले..महाराष्ट्र पोलिस दलाचा स्थापना दिन (पोलिस रेजिंग डे- २०२६) उत्साहात साजरा करण्यात आला. यानिमित्त कोथरूड येथील एमआयटी वर्ल्ड पीस विद्यापीठात गुरुवारी (ता. ८) आयोजित कार्यक्रमात पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत सायबर गुन्हेगारी, अमली पदार्थांविरोधातील लढा, वाहतूक सुरक्षा आणि नागरिक-पोलिसांचा सहभाग याविषयी मार्गदर्शन केले. विद्यार्थ्यांनी वाहतूक नियमांचे पालन करावे. सायबर सुरक्षेबाबत जागरूक राहावे. ऑनलाइन फसवणूक आणि सोशल मीडियावरील धोके याबाबत सावधगिरी बाळगावी, असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी पोलिस सहआयुक्त रंजनकुमार शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त पंकज देशमुख आणि कुलगुरू आर.एम. चिटणीस यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले..Pune Traffic : "शहरात ‘कमी खर्चाचे’ वाहतूक व्यवस्थापन यशस्वी; कोंडी निम्म्याने कमी"- अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील!.या कार्यक्रमात प्रत्यक्ष उपस्थित एक हजार विद्यार्थी तसेच, ऑनलाइन माध्यमातून ९८१ शाळा आणि महाविद्यालयांतील सुमारे पाच लाख विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन सहभाग नोंदविला. शहर पोलिसांकडून प्रात्यक्षिक प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले. त्यामध्ये शस्त्र प्रदर्शन, बॉम्ब शोध व नाशक पथक, श्वान पथक, पोलिस बँड, वाहतूक जनजागृती, दामिनी पथक, जलद प्रतिसाद पथक, सायबर सेल स्टॉल आणि मोबाईल सर्व्हेलन्स व्हॅन यांचा समावेश होता. प्रास्ताविक गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त निखिल पिंगळे यांनी केले. सूत्रसंचालन डॉ. गौतम बापट यांनी केले, तर प्रसाद खांडेकर यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.