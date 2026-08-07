पुणे

राज्यात दीडशे पोलीस निरीक्षकांच्या बदल्या

राज्यात दीडशे पोलीस निरीक्षकांच्या बदल्या
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राज्यातील १५० निरीक्षकांच्या बदल्या

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. ७ : राज्यातील सुमारे १५० पोलिस निरीक्षकांच्या बदल्यांचे आदेश राज्याच्या पोलिस महासंचालक कार्यालयाने शुक्रवारी (ता.७) जारी केले. या बदल्यांमध्ये नाशिक शहर व जिल्ह्याला नऊ नवीन पोलिस निरीक्षक मिळाले असून, महाराष्ट्र पोलिस अकादमीतील दोन निरीक्षकांची बदली झाली आहे.
बदली आदेशानुसार नियुक्तीचे आदेश प्राप्त होताच संबंधित निरीक्षकांना त्यांच्या सध्याच्या कार्यक्षेत्रातून तातडीने कार्यमुक्त करून नव्या नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कोणतीही सबब न सांगता बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी नव्या ठिकाणी रुजू व्हावे, अन्यथा कार्यमुक्तीची कारवाई करण्याचे निर्देशही आदेशात नमूद करण्यात आले आहेत.नाशिक शहर व जिल्ह्यास विविध ठिकाणांहून नऊ नवीन पोलिस निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यामुळे पोलिस दलाच्या मनुष्यबळात भर पडणार आहे.

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