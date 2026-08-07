पुणे

अकरा पोलीस निरीक्षकांना सहाय्यक पोलीस आयुक्त पदी बढती

अकरा पोलीस निरीक्षकांना सहाय्यक पोलीस आयुक्त पदी बढती
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राज्यातील ११ पोलिस निरीक्षकांना बढती

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. ७ : राज्यातील ११ पोलिस निरीक्षक (निशस्त्र) यांना सहाय्यक पोलिस आयुक्त तसेच उपविभागीय पोलिस अधिकारी (डीवायएसपी) पदावर बढती देण्यात आली आहे. या यादीत नाशिक शहरात विविध पोलिस ठाण्यांत सेवा बजावलेले पोलिस निरीक्षक सुनील रोहोकले यांचाही समावेश असून, त्यांची नाशिक ग्रामीणच्या पेठ उपविभागीय अधिकारी पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्याच्या पोलिस महासंचालक कार्यालयाने शुक्रवारी बढतीचे आदेश जारी केले. राज्यातील विविध शहरांमध्ये कार्यरत असलेल्या ११ पोलिस निरीक्षकांना सहाय्यक पोलिस आयुक्त व उपविभागीय पोलिस अधिकारी पदांवर पदोन्नती देण्यात आली आहे. आदेशानुसार, सर्व अधिकाऱ्यांनी तातडीने नव्या पदाचा कार्यभार स्वीकारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

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