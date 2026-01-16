उत्तर महाराष्ट्र
जळगाव : पक्षीय बलाबल भाजप : ४६ शिवसेना : २२ राष्ट्रवादी काँग्रेस : ०१ शिवसेना (उबाठा) : ०५ अपक्ष : ०१ - भाजपचा शंभर टक्के ‘स्ट्राईक रेट’ - शिवसेनेनेही राखले वर्चस्व - महायुतीच्या संयुक्त नियोजनाचे यश - ‘मविआ’ नेत्यांची जळगावकडे पाठ - काँग्रेसचा अस्तित्वासाठी संघर्ष सुरुच --------------- धुळे : पक्षीय बलाबल भाजप...............५० एमआयएम..........१० राष्ट्रवादी काँग्रेस.....०८ शिवसेना.............०५ अपक्ष................०१ - मतांच्या ध्रुवीकरणात भाजपला यश - भाजपअंतर्गत बंडाळीचा फटका बसला नाही - रस्ते, खड्डे, गुंडगिरी, पाण्यापेक्षा ’मोठ्या’ मुद्द्यांना कौल - एमआयएम ठरला दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष - महाआघाडीतील चार घटक पक्षांसह ७० अपक्षांचा धुव्वा ------------------- नाशिक : पक्षीय बलाबल भाजप- ७२ शिवसेना- २६ राष्ट्रवादी काँग्रेस- ४ शिवसेना (उबाठा)- १५ काँग्रेस- ३ मनसे- १ अपक्ष- १ - भाजपचे विकासाचे मॉडेल आले कामी - शिवसेनेला नडला अति आत्मविश्वास - मनसेची ब्ल्यू प्रिंटगुळगुळीत - राष्ट्रवादीचे नियोजन फसले - काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह अन्य पक्षांवर आत्मपरीक्षणाची वेळ ---------------- मालेगाव : पक्षीय बलाबल इस्लाम पक्ष - ३५ समाजवादी - ६ एमआयएम - २१ भाजप - २ काँग्रेस - ३ शिवसेना - १८ - इस्लाम पक्षाचे विकासाचे व्हिजन भावले - शिवसेनेकडून विकासाच्या मुद्यावर भर - भाजपचा स्वबळाचा नारा फेल - एमआयएमला वैयक्तिक टीका भोवली - सेक्युलर फ्रंटचा प्रयोग यशस्वी
