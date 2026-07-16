Maharashtra Politics : भेटींना राजकीय रंग देऊ नका; महायुती भक्कम असल्याचा कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांचा इशारा

पुणे : महायुतीतील घटक पक्षांचे नेते मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्र्यांना भेटणे ही सामान्य बाब आहे. अशा भेटींसाठी पक्ष नेतृत्वाला पूर्वकल्पना देण्याची आवश्यकता नसून, आमचा पक्ष भक्कम आहे. त्यामुळे या भेटींचा राजकीय अर्थ काढू नये, असे कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी स्पष्ट केले..नाबार्डच्या ४५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमानंतर भरणे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मुख्यमंत्र्यांच्या सत्कार कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याबाबत विचारले असता, ‘शेतकऱ्याचा मुलगा म्हणून आपण त्या कार्यक्रमाला हजर राहिलो होतो. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी आणि वीजबिल माफीसारखा मोठा निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री यांचा सत्कार करण्यात आला होता. त्यामुळे त्याबाबत कोणताही वेगळा अर्थ काढण्याची गरज नाही,’ असे ते म्हणाले..राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि वीजबिल माफी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला असून, यासाठी सुमारे ४५ हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च होणार आहे. पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ३१ जुलैपूर्वी याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे भरणे यांनी सांगितले. अमोल मिटकरी यांच्या संदर्भातील प्रश्नावर भरणे म्हणाले, ‘मुख्यमंत्र्यांनंतर सर्वाधिक फोन मला येतात. मी सर्वांचे फोन घेत असतो. अमोल मिटकरी हे मोठे नेते आहेत. त्यांच्याबाबत अधिक भाष्य करणार नाही.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.