पुणे

Maharashtra Politics : भेटींना राजकीय रंग देऊ नका; महायुती भक्कम असल्याचा कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांचा इशारा

महायुतीतील नेत्यांच्या भेटींना राजकीय रंग देऊ नका, पक्ष भक्कम असल्याचा कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांचा पुनरुच्चार
dattatray bharane

Agriculture Minister Dattatraya Bharane said there is no need to attach political significance to meetings between Mahayuti leaders and the Chief Minister or Deputy Chief Ministers.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : महायुतीतील घटक पक्षांचे नेते मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्र्यांना भेटणे ही सामान्य बाब आहे. अशा भेटींसाठी पक्ष नेतृत्वाला पूर्वकल्पना देण्याची आवश्यकता नसून, आमचा पक्ष भक्कम आहे. त्यामुळे या भेटींचा राजकीय अर्थ काढू नये, असे कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी स्पष्ट केले.

Loading content, please wait...
maharashtra
political
Bharane
agricultural access road issues
accountability in politics
abusive language in politics