पुणे

भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा पर्याय रद्द

पुणे, ता. १३ : भरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने उमेदवारांना भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा दिलेला पर्याय (ऑप्टिंग आउट) बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पर्यायाचा गैरवापर झाल्यामुळे ऑप्टिंग आउट बंद करण्याची वेळ आली.
आयोगाचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांनी परिपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.
आयोगाने भरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने ऑप्टिंग आउट ही संकल्पना लागू केली. या प्रक्रियेद्वारे तात्पुरत्या निवड यादीतील उमेदवारांना भरती प्रक्रियेतून स्वेच्छेने बाहेर पडण्याचा पर्याय देण्यात येतो. आयोगाने बुधवारी या संदर्भात बैठक घेऊन चर्चा केली. तसेच आयोगामार्फत आयोजित सर्व परीक्षांसाठी भरती प्रकियेतून बाहेर पडणे हा पर्याय रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आयोगामार्फत आयोजित सर्व स्पर्धा आणि मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षांसाठी भरती प्रकियेतून बाहेर पडणे, संमती विकल्प देणे हा पर्याय रद्द करण्यात येत आहे. हा निर्णय बुधवारपासूनच लागू केल्याचे आयोगाने परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे. एकल संवर्गाच्या भरती प्रक्रियेसाठी प्रतीक्षा यादी कार्यान्वित राहील. बहुसंवर्गीय पदांच्या भरती प्रकियेसाठी प्रतिक्षा यादी राहणार नाही. बहुसंवर्गीय पदभरतीत उमेदवार ज्या पदावर अगोदरच नियुक्त झाला असेल, अशा पदाचा अथवा निम्न पदाच्या संबंधित उमेदवाराने पसंतीक्रम दिल्यास त्याचा त्या पदासाठी किंवा निम्न पदावरील शिफारसीसाठी विचार केला जाणार नाही, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
