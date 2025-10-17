Rabi Season Maharashtra : रब्बीचे क्षेत्र ६५ लाखापर्यंत वाढण्याचा अंदाज : कृषीमंत्री दत्तात्रेय भरणे

पुणे : ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असले तरी, यंदाचा रब्बी हंगाम राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरणार आहे. धरणं आणि विहिरी तुडुंब भरल्याने पाण्याची टंचाई जाणवणार नाही, त्यामुळे यंदा रब्बी पिकाखालील क्षेत्र ६५ लाख हेक्टरपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे, अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली..Pune Cyber Crime : पुण्यात सायबर फसवणुकीचा बळी ठरले ८८ वर्षीय ज्येष्ठ, १९ लाखांची फसवणूक.पुण्यातील वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी व्यवस्थापन संस्थेत आज राज्यस्तरीय रब्बी हंगाम नियोजन, विविध कृषी योजनांच्या अंमलबजावणी आणि प्रगतीबाबत आढावा बैठक पार पडली. ;कृषी मंत्री भरणे म्हणाले, “महाराष्ट्रात दरवर्षी सरासरी ५७ लाख हेक्टर क्षेत्रात रब्बी पिकांची लागवड केली जाते. मात्र, यंदा अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामाचे नुकसान झाल्याने शेतकरी रब्बीकडे वळत आहेत. भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढली असून, धरणं आणि विहिरी पूर्ण भरल्यामुळे सिंचनासाठी पर्याप्त पाणी उपलब्ध आहे. त्यामुळे या वर्षी रब्बी हंगामात मोठी वाढ अपेक्षित आहे..यंदा हरभरा आणि गहू या दोन प्रमुख रब्बी पिकाखालीच सुमारे ३० लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्र जाण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाने यंदा थंडीचा कडाका वाढणार असल्याने गहू आणि हरभरा पिकांसाठी हा हंगाम पोषक ठरणार आहे. वाढत्या लागवडीच्या पार्श्वभूमीवर बी-बियाणे, खतांचे वेळेवर नियोजन आणि वितरण होण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात येत आहेत, असेही मंत्री भरणे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.