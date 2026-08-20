Maharashtra Rain: महाराष्ट्रात पुन्हा पावसाचा मोठा खंड! १५ जिल्ह्यांत अपुरा पाऊस; मराठवाडा-विदर्भाची चिंता वाढली

पुणे: राज्यात जुलैमधील अतिवृष्टीनंतर ऑगस्टच्या पहिल्या तीन आठवड्यांत राज्यात पावसाने ओढ दिल्यामुळे राज्यातील १५ जिल्ह्यांवर अपुऱ्या पावसाचे सावट आहे. ऑगस्टअखेरपर्यंत मोठ्या पावसाचा अंदाज नसल्याने मराठवाडा आणि विदर्भात स्थिती चिंताजनक होण्याची शक्यता आहे. .Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.राज्यात जुलैमध्ये सर्वदूर पाऊस झाल्याने यंदा राज्यावर ‘एल निनो’चा प्रतिकूल प्रभाव पडला नसल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र, मॉन्सून हंगामातील मोठ्या पावसाचा महिना असलेल्या ऑगस्टच्या पहिल्या तीन आठवड्यांत राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये पावसाचे प्रमाण अत्यल्प राहिल्याने चित्र आता बदलू लागले आहे. एक जून ते १९ ऑगस्ट या कालावधीत कोकण आणि गोव्यात सरासरीपेक्षा चार टक्के कमी, मध्य महाराष्ट्रात ११ टक्के जास्त, मराठवाड्यात २१ टक्के कमी, तर विदर्भात १९ टक्के कमी पाऊस नोंदला गेला आहे..फक्त ऑगस्टमधील आतापर्यंतचे पर्जन्यमान पाहिले, तर खरिपाच्या पिकांसाठी स्थिती चिंताजनक आहे. एक ते १९ ऑगस्टदरम्यान कोकणात २४ टक्के कमी, मध्य महाराष्ट्रात सात टक्के कमी, मराठवाड्यात ६२ टक्के कमी, तर विदर्भात ६६ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. जुलैअखेरीस राज्यात सरासरीपेक्षा सहा टक्के जास्त पाऊस झाला होता. त्यानंतर पावसात मोठा खंड पडल्याने १९ ऑगस्टपर्यंत राज्यातील पावसात पाच टक्क्यांची तूट नोंदली गेली आहे. देशातही एकूण पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा १२.६ टक्के कमी नोंदले गेले आहे..ऑगस्टमधील पावसाच्या खंडाचा थेट परिणाम मराठवाडा आणि विदर्भातील जिल्ह्यांवर दिसून येत असून, छत्रपती संभाजीनगर वगळता मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अपुरा पाऊस झाला आहे. विदर्भातील पाच जिल्ह्यांमध्ये अपुरा पाऊस झाला असून, येत्या काही दिवसांत ही संख्या सातवर जाऊ शकते. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या (आयएमडी) अंदाजानुसार, ऑगस्टअखेरपर्यंत राज्यात मोठ्या पावसाची शक्यता नसल्याने पुढील दोन आठवड्यांत अनेक जिल्ह्यांमध्ये टंचाईची स्थिती निर्माण होऊ शकते..ऑगस्टमध्ये कशामुळे खंड?ऑगस्टमध्ये उत्तर आणि वायव्य बंगालच्या उपसागरात तीव्र कमी दाबाची क्षेत्रे तयार झाली. या क्षेत्रांचा जमिनीवरील प्रवास वायव्य दिशेने उत्तर प्रदेशाकडे झाला. त्यामुळे पावसाचे क्षेत्र गंगेचे मैदान आणि हिमालयाच्या पायथ्याकडील प्रदेशांत सक्रिय राहिले. मॉन्सूनचा पश्चिम-पूर्व कमी दाबाचा पट्टा उत्तरेकडे राहिल्याने महाराष्ट्रासह दक्षिण भारतातील पावसात घट झाली. दहा दिवसांमध्ये राज्यातील पावसात मोठा बदल अपेक्षित नसल्याचे आयएमडीच्या जीएफएस मॉडेलच्या अंदाजामधून दिसून येत आहे..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.पावसाची जिल्हानिहाय स्थितीअतिवृष्टी(सरासरीपेक्षा ६० टक्क्यांहून जास्त पाऊस) : नाशिक (एक जिल्हा)अतिरिक्त पाऊस (सरासरीपेक्षा २० ते ५९ टक्के जास्त) : पालघर, मुंबई उपनगरे, पुणे(तीन जिल्हे)सर्वसाधारण पाऊस (सरासरीपेक्षा १९ टक्के कमी- अधिक) : ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, धुळे, जळगाव, अहिल्यानगर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा, वाशीम, यवतमाळ, वर्धा, भंडारा, गोंदिया. (१७ जिल्हे)अपुरा पाऊस(सरासरीपेक्षा २० ते ५९ टक्के कमी) : सिंधुदुर्ग, नंदुरबार, सोलापूर, जालना, बीड, हिंगोली, परभणी, धाराशिव, लातूर, नांदेड, अकोला, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली. (१५ जिल्हे) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.