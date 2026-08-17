Maharashtra Revenue Officers Transfer: महसूल विभागातील ‘त्या’ ४० अधिकाऱ्यांची लवकरच बदली

पुणे: महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमधील कलम १५५चा गैरवापर प्रकरणातील पुणे विभागातील ४० अधिकाऱ्यांची विभागाबाहेर बदली करण्यात येणार आहे. पुन्हा या अधिकाऱ्यांना पुणे महसूल विभागात नियुक्ती देण्यात येणार नाही. त्यामुळे त्यांना एक प्रकारे पुणे विभागात कायमस्वरूपी बंदी घालण्यात येणार असल्याचे बोलले जात आहे. हस्तलिखित सातबारा उताऱ्यातील दोषदुरुस्ती करण्यासाठी महसूल अधिनियमाच्या कलम १५५ नुसार अधिकार देण्यात आले होते. .परंतु या अधिकाराचा वापर केवळ शुद्धलेखनाच्या किंवा लिपिकीय चुका दुरुस्त करण्यासाठी करणे अपेक्षित असताना काही अधिकाऱ्यांनी याचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणावर जमिनींच्या मालकी हक्कात फेरफार केले. एकाची संपत्ती दुसऱ्याच्या नावावर करणे, काही प्रकरणांमध्ये तर पुरावे नष्ट करण्यासाठी फायली गायब करण्याचे प्रकार उघडकीस आले होते. याबाबत तक्रारी आल्यानंतर पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील तहसीलदार, प्रांताधिकारी यांचे मागील.करकायदा : रिट्स, इन्व्हिट्सवरील लाभांश करमुक्त.उर्वरित सेवा अन्य विभागांत महसूलचे राज्यात पुणे, कोकण, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि अमरावती असे एकूण सहा विभाग आहेत. त्यामुळे महसूल अधिकाऱ्यांनी ते नियुक्तीला असताना ज्या विभागात हे उद्योग केले आहेत, त्या विभागात त्यांना पुन्हा नियुक्ती मिळणार नाही. त्यामुळे त्यांना पुणे विभाग सोडून अन्य विभागांत उर्वरित सेवा पूर्ण करावी लागणार आहे..Maharashtra Rain Alert : राज्यात पावसाचा जोर कायम, 'या' जिल्ह्यांवर अतिवृष्टीचे मोठे संकट; हवामान विभागाने जारी केला अलर्ट .पाच वर्षांमधील आदेश तपासण्यात आले. ज्या अधिकाऱ्यांनी गंभीर चुका केल्या आहेत, अशा १५ अधिकाऱ्यांवर यापूर्वीच निलंबनाची कारवाई केली आहे. आता मंडल अधिकारी, तहसीलदार, प्रांताधिकारी आदी ४० अधिकाऱ्यांवर बदलीची कारवाई केली जाणार आहे. लवकरच याबाबतचे आदेश काढण्यात येतील, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुणे दौऱ्यावर आले असताना पत्रकारांशी बोलताना सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.