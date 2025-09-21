पुणे

E-Pik Survey: लागवडीखालील क्षेत्रात होणार दुरुस्ती; ई-पीक पाहणीतून पाच गुंठ्यांचे क्षेत्र वगळण्याचा निर्णय

Digital crop survey: राज्यातील खरीप हंगामासाठी ई-पीक पाहणीमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील ५ गुंठ्यांपेक्षा कमी लागवडी क्षेत्र वगळण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला. या सुधारण्यामुळे लागवडीखालील क्षेत्राची अचूक आकडेवारी निश्चित केली जाईल आणि जमाबंदी अधिक योग्य होईल.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : राज्यात खरीप हंगामात लागवडीखालील क्षेत्रात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार या हंगामात लागवड केलेल्या पिकांची नोंद ई-पीक पाहणीत करताना प्रत्येक जिल्ह्यातील पाच गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्र शेती क्षेत्रातून वगळण्यात येणार आहे, अशी माहिती जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांनी दिली.

