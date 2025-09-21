E-Pik Survey: लागवडीखालील क्षेत्रात होणार दुरुस्ती; ई-पीक पाहणीतून पाच गुंठ्यांचे क्षेत्र वगळण्याचा निर्णय

पुणे : राज्यात खरीप हंगामात लागवडीखालील क्षेत्रात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार या हंगामात लागवड केलेल्या पिकांची नोंद ई-पीक पाहणीत करताना प्रत्येक जिल्ह्यातील पाच गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्र शेती क्षेत्रातून वगळण्यात येणार आहे, अशी माहिती जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांनी दिली..शहरीकरण आणि नागरीकरणामुळे जमिनींचे तुकडे होऊन पाच गुंठ्यांखालील क्षेत्राचा वापर रहिवाशांसाठी केला जात आहे. त्याची नोंद अद्यापही शेतीक्षेत्रातच केली जात आहे. प्रत्यक्षात इतक्या कमी क्षेत्रावर कुठेही लागवड केली जात नाही. .त्यामुळे असे क्षेत्र नावावर असलेले जमीनमालक ई पीक पाहणी करत नाहीत. भूमी अभिलेख विभागाने या क्षेत्राची जिल्हानिहाय यादी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविली आहे. या यादीची प्रत्यक्ष पडताळणी करून लागवडीखालील स्वमालकीच्या क्षेत्रातून हे क्षेत्र वगळण्याच्या सूचना दिवसे यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे मूळ लागवडीखालील क्षेत्रातून हे क्षेत्र वजावट केल्यास राज्यातील लागवडीखालील क्षेत्राची आकडेवारी दुरुस्त होऊन क्षेत्र निश्चित होणार आहे..दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगर विभागात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना अद्यापही नोंदणी करता आलेली नाही. त्यामुळे मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती भूमी अभिलेख विभागाने विभागीय आयुक्तांना केली होती. त्यानुसार ही मुदत आता १० दिवसांनी वाढवून ३० सप्टेंबर अशी करण्यात आली आहे, असे डॉ. दिवसे यांनी सांगितले..Premium| Criminalization of politics: राजकारणातील गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी केंद्राने १३० वी घटनादुरुस्ती प्रस्तावित केली आहे; मात्र ती फक्त मंत्र्यांवर लागू असून आमदार-खासदारांवर नाही..ई पीक पाहणी ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ या ॲपद्वारे करण्यात येत आहे. सद्यस्थितीमध्ये राज्यातील एकूण लागवडी योग्य क्षेत्र एक कोटी ६९ लाख हेक्टर आहे. त्यापैकी ८१ लाख चार हजार हेक्टर म्हणजे ४७.८९ टक्के क्षेत्रातील पिकांची नोंद झाली आहे. १४ सप्टेंबरच्या मुदतीत किमान ६० टक्के नोंद होणे अपेक्षित होते. त्या तुलनेत पीक पाहणीचे प्रमाण कमी आहे, असेही डॉ. दिवसे म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.