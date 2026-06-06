पुणे

Pune: स्कूल बसची १५ टक्के भाडेवाढ रद्द करा; सरकारने हस्तक्षेप करण्याची ‘महापेरेंट्स’ची मागणी

School Bus Associations Announce Fare Hike: या निर्णयामुळे पालकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असून महापेरेंट्स संघटनेने भाडेवाढ रद्द करण्याची आणि शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: राज्यातील विविध स्कूल बस संघटनांनी चालू शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थ्यांच्या वाहतूक शुल्कामध्ये १५ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाढत्या शैक्षणिक खर्चामुळे आधीच त्रस्त असलेल्या पालकांवर या प्रस्तावित भाडेवाढीमुळे अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. ही भाडेवाढ तत्काळ रद्द करावी आणि सरकारने या प्रश्‍नात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी महापेरेंट्स पालक संघटनेने केली आहे.

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