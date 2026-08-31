समृद्धी, तेजस्वी, अपेक्षा, रोशनी प्रथम

पुणे, ता. ३१ : ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे महाराष्ट्र व गोवा राज्यांतील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित केलेल्या ‘सकाळ NIE- चित्रकला स्पर्धे’च्या पुणे आवृत्तीच्या जिल्हा पातळीवरील (ऑफलाईन) आश्रमशाळेतील विजेत्या विद्यार्थ्यांची नावे जाहीर करण्यात येत आहेत. समृद्धी तानाजी केंगले, तेजस्वी राजेंद्र गमाले, अपेक्षा किसन मेमाणे व रोशनी बाळू मदगे यांनी विविध गटांत प्रथम क्रमांक पटकावला.
ही स्पर्धा १८ जानेवारी रोजी झाली. दरवर्षी प्रमाणे यंदाही स्पर्धेला महाराष्ट्र व गोवा या दोन्ही राज्यभरातून शाळांचा व पालकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला होता. राज्यभरातील प्रमुख शहरातील आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी, आदिवासी एकात्मिक प्रकल्प संचालित आश्रमशाळा, स्वयंसेवी संस्थांद्वारे संचालित वसतिगृहांमधील विद्यार्थी व विशेष आणि दिव्यांग शाळांमधील विद्यार्थीसुद्धा या स्पर्धेत सहभागी झाले होते. विजेत्यांना बक्षिस वाटपाबाबत लवकरच ‘सकाळ’तर्फे विजेत्यांशी संपर्क साधला जाईल.
पुणे जिल्हा विभाग- आश्रम शाळा
अ गट- प्रथम- समृद्धी तानाजी केंगले (शासकीय आश्रमशाळा माध्यमिक विभाग, टोकावडे, ता. आंबेगाव), द्वितीय- यशराज रवींद्र लष्कर (मतिमंद निवासी शाळा, दत्तनगर, इंदापूर), तृतीय- सिद्धी पांडुरंग मुद्रे (शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा, टोकावडे, ता. आंबेगाव), उत्तेजनार्थ- आदित्य बोऱ्हाडे (शासकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, खटकाळे, ता. जुन्नर).
ब गट- प्रथम- तेजस्वी राजेंद्र गमाले (शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा, असाणे, ता. आंबेगाव), द्वितीय- प्राची उल्हास गाडेकर (शासकीय इंग्रजी माध्यम आश्रमशाळा, घोडेगाव, ता. आंबेगाव), तृतीय- प्रीती अशोक दळवी (शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा, टोकावडे, ता. आंबेगाव), उत्तेजनार्थ
तन्वी विलास खंडागळे (शासकीय आश्रम शाळा, सोमतवाडी, ता. जुन्नर).
क गट- प्रथम- अपेक्षा किसन मेमाणे (शासकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कन्या आश्रमशाळा, सोमतवाडी, ता. जुन्नर), द्वितीय- वेदिका भगवान लोहकरे (शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा, खिरेश्वर, ता. आंबेगाव), तृतीय- यश दत्तात्रेय भंडलकर (शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा, पांगारी).
ड गट- प्रथम- रोशनी बाळू मदगे (शासकीय माध्यमिक आश्रम शाळा, टोकावडे, ता. आंबेगाव), द्वितीय- ऋतुजा राजू मधे (शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा, असाणे, ता. आंबेगाव), तृतीय- ओमकार सुदाम शेळकंदे (शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा, खटकाळे, ता. जुन्नर), उत्तेजनार्थ- मनीषा धोंडू लोहकरे (शासकीय माध्यमिक कन्या आश्रमशाळा, सोमतवाडी, ता. जुन्नर).
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