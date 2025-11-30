पुणे

Maharashtra Education : राज्यातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती विशेष पथकाद्वारे पडताळणी; अनियमिततेवर शिस्तभंगाची कारवाई

School Attendance Verification : महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीची आता विशेष पथकाद्वारे पडताळणी होणार असून, अनियमितता आढळल्यास संबंधित मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख आणि गटशिक्षणाधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे.
School Attendance Verification

School Attendance Verification

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : राज्यात एकाच वेळी सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीची आता एका विशेष पथकाद्वारे पडताळणी करण्यात येणार आहे. या पडताळणीमध्ये अनियमितता किंवा चुकीच्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांची नोंदणी केल्याचे दिसल्यास सर्व संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, अशा इशारा शिक्षण विभागाने दिला आहे. विद्यार्थ्यांच्या माहितीची पडताळणी करण्यासाठी १५ डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
pune
education
school
student

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com