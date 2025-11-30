Maharashtra Education : राज्यातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती विशेष पथकाद्वारे पडताळणी; अनियमिततेवर शिस्तभंगाची कारवाई

पुणे : राज्यात एकाच वेळी सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीची आता एका विशेष पथकाद्वारे पडताळणी करण्यात येणार आहे. या पडताळणीमध्ये अनियमितता किंवा चुकीच्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांची नोंदणी केल्याचे दिसल्यास सर्व संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, अशा इशारा शिक्षण विभागाने दिला आहे. विद्यार्थ्यांच्या माहितीची पडताळणी करण्यासाठी १५ डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे..शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून संच मान्यता यु-डायस प्लस प्रणालीमधील मुख्याध्यापकांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे ‘स्टुडंट पोर्टल’वरील माहितीची पडताळणी केली जाणार आहे. यु-डायस प्लस प्रणालीत मुख्याध्यापक लॉगिनमधून विद्यार्थी माहिती भरण्यात आली आहे. ही विद्यार्थ्यांची माहिती संच मान्यतेकरिता विचारात घेतली जाते. या माहितीची सत्यता पडताळणीची जबाबदारी ही केंद्रप्रमुख आणि गट शिक्षणाधिकारी यांची आहे. या अनुषंगाने राज्यातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीची विशेष पथकाद्वारे पडताळणी करण्यात येणार आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी संयुक्तपणे यासंदर्भातील परिपत्रक काढले आहे..मुख्याध्यापकांनी भरलेली माहिती केंद्रप्रमुखांनी लॉगिनला पाठवली आहे. स्टुडंट पोर्टलवर मिळालेली माहिती केंद्रप्रमुखांनी शाळेला प्रत्यक्ष भेट देऊन विद्यार्थ्यांची दररोजची उपस्थिती, भेटीच्या दिवशी उपस्थितीत असलेले विद्यार्थी, परीक्षेला उपस्थित असलेले विद्यार्थी तसेच यापूर्वी शाळेला भेट दिल्यास त्या दिवशीची उपस्थिती या सर्वांचा विचार केंद्रप्रमुखांनी त्यांच्या लॉगिनमधून बनावट विद्यार्थी, सतत गैरहजर असणारे किंवा केवळ शिक्षक-शिक्षकेतर पदे मंजूर होण्यासाठी जाणीवपूर्वक वाढविलेला पट यांसारखे विद्यार्थी संच मान्यतेकरिता पाठवले जाणार नाहीत ना, याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना शिक्षण विभागाने केल्या आहेत..Pune Crime : ४०० किलो सोयाबीन; दोन मोटारसायकलीसह लाखोंचा मुद्देमाल जप्त; स्थानिक गुन्हे शाखेची संयुक्त मोहीम यशस्वी!.प्रणालीवरील प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी काही विद्यार्थी चुकीच्या पद्धतीने समाविष्ट झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित विद्यार्थी केंद्रप्रमुखांनी कमी करून गटशिक्षणाधिकारी यांच्या लॉगिनला फेरपडताळणीसाठी वर्ग करावेत. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी माहिती पुन्हा पडताळून योग्य असल्याची खात्री पटल्यास ती माहिती अंतिम करावी. ही प्रक्रिया १५ डिसेंबरपूर्वी अंतिम करणे आवश्यक असल्याचे शिक्षण संचालकांनी नमूद केले आहे..विद्यार्थ्यांची खातरजमा करणे आवश्यकयासंदर्भात विभागीय शिक्षण उपसंचालक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, केंद्रप्रमुख यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. केंद्रप्रमुखांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये अनियमितता आढळल्यास त्याची जबाबदारी केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी (बीट), गटशिक्षणाधिकारी आणि मुख्याध्यापक यांच्यावर निश्चित करण्यात येईल, असे शिक्षण संचालकांनी स्पष्ट केले आहे..एकाच दिवशी पटपडताळणी जरूर व्हावी. त्यामुळे विश्वासार्ह पटसंख्या समजेल, पण त्याचबरोबर प्रत्यक्ष विद्यालयात उपस्थित असलेले, परीक्षेला उपस्थित असलेले, तांत्रिक कारणामुळे आधार कार्ड इनव्हॅलिड असल्याने संच मान्यतेला ग्राह्य न धरलेले विद्यार्थी देखील यात प्रक्रियेत ग्राह्य धरणे अपेक्षित आहे.- महेंद्र गणपुले, माजी उपाध्यक्ष, राज्य मुख्याध्यापक महामंड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.