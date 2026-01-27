Maharashtra Education : राज्यातील शाळांमध्ये सैनिकी आणि स्व-संरक्षण प्रशिक्षण एक फेब्रुवारीपासून मिळणार : शालेय शिक्षण मंत्री

पुणे : ‘‘विद्यार्थ्यांमध्ये ‘राष्ट्र प्रथम’ या उद्देशाने देशप्रेम निर्माण व्हावे, यासाठी राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी ‘सैनिकी प्रशिक्षण’ आणि विद्यार्थिनींसाठी ‘स्व-संरक्षण’ प्रशिक्षण उपक्रम एक फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. याबरोबरच राज्यातील सर्व शाळांमध्ये सर्व जाती आणि धर्माच्या प्रबोधनकारांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले जाणार असून या उपक्रमाची सुरवातही एक फेब्रुवारीपासून होणार आहे,’’ अशी घोषणा राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी केली..महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती आणि अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाच्या (बालभारती) हीरक महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात भुसे बोलत होते. यावेळी माजी आमदार उल्हास पवार, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार, ‘बालभारती’च्या संचालक अनुराधा ओक, शिक्षण संचालक (योजना) कृष्णकुमार पाटील, प्राथमिक शिक्षण सहसंचालक डॉ. रमाकांत काठमोरे, माध्यमिक शिक्षण सहसंचालक डॉ. श्रीराम पानझाडे, बालभारतीच्या वित्त व लेखाधिकारी शुभांगी माने, सुकाणू समितीचे सदस्य डॉ. श्रीपाद ढेकणे, कवी-गीतकार दासू वैद्य, किरण केंद्रे यावेळी उपस्थित होते. कार्यक्रमात बालभारतीच्या पाठ्यतर चार पुस्तकांचे आणि किशोर अंकाचे प्रकाशन झाले. याबरोबरच बालभारतीच्या गीताचे अनावरण करण्यात आले. ‘संवाद पुणे’तर्फे ‘माझी बालभारती’ हा कार्यक्रम सादर करण्यात आला..भुसे म्हणाले,‘‘राज्यात काही चुकीच्या घटना यापूर्वी घडल्याचे दिसून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व शाळांमधील सर्व विद्यार्थिनींना पेन, हेअर क्लिप याच्या आधारे स्व-संरक्षण करता यावे आणि समोरच्याला धडा शिकविता यावा, याचे धडे ‘स्व-संरक्षण’ प्रशिक्षणात दिले जाणार आहेत. यासाठी सुरवातीच्या टप्प्यात काही विद्यार्थिनींना प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यानंतर ते टप्प्या-टप्प्याने सर्व विद्यार्थिनींपर्यंत पोचविले जाईल. याशिवाय, विद्यार्थ्यांमध्ये देशप्रेम निर्माण व्हावे, यासाठी १० हजारांहून अधिक माजी सैनिक, स्काउट गाइड यांच्या सहकार्याने शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना सैनिकी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. याशिवाय प्रबोधनकारांच्या साहाय्याने विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येईल. या तिन्ही उपक्रमांसाठी शिक्षण विभागातर्फे तज्ज्ञांच्या साहाय्याने विशिष्ट अभ्यासक्रम आराखडा तयार केला असून त्याप्रमाणे हे उपक्रम राबविण्यात येतील.’’.रेखावार म्हणाले,‘‘पाठ्यपुस्तकांच्या निर्मितीची प्रकिया निश्चितच सोपी नाही. विद्यार्थ्यांनी प्रत्येक गोष्ट ही पाठ्यपुस्तकातून शिकावी अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे, अशाप्रकारे अभ्यासक्रम निर्माण करण्याचे आव्हान समोर असते. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७मध्ये नव्या अभ्यासक्रमानुसार इयत्ता दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावीची नवीन पाठ्यपुस्तके येणार आहेत.’’बालभारतीतर्फे येत्या वर्षभरात किमान ६० पाठ्यतर पुस्तकांची निर्मिती केली जाणार असल्याचे ओक यांनी यावेळी सांगितले..Balbharati Workshop : शालेय शिक्षणात नवा अध्याय; बालभारतीतर्फे पाठ्यपुस्तक लेखन कार्यशाळा.विद्यार्थ्यांचे ‘हेल्थ कार्ड’ काढणार‘‘विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आलेख असणाऱ्या प्रगतीपुस्तकाप्रमाणेच आता विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा आलेख असणारे ‘हेल्थ कार्ड’ ही योजना लवकरच राज्यात लागू होणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या प्रवासाची नोंद घेणारे ‘हेल्थ कार्ड’ करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे, आगामी काळात सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे ‘हेल्थ कार्ड’ काढण्यात येईल.’’दादा भुसे, शालेय शिक्षण मंत्री‘बालभारती’त नावीन्यपूर्ण बदलांसाठी सूचना करण्याचे आवाहन‘‘काळानुरूप बालभारतीच्या प्रवासात आवश्यक ते बदल करण्यात आले. बालभारतीच्या या प्रवासात नावीन्यपूर्ण बदलासाठी नागरिक, पालक, शिक्षकांकडून सूचनांचे स्वागत करण्यात येईल. नागरिकांकडून येणाऱ्या चांगल्या सूचनांवर कामही केले जाईल.’’ असेही शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले..‘बालभारती’नमस्कारबत शासन हात आखडता घेणार नाही‘‘बालभारतीने स्वतःला अद्ययावत ठेवले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित (एआय) आधारित शिक्षण साधने, कृषी, आरोग्य, क्रीडा, अध्यात्म अशा विषय घेऊन सुसंस्कृत पिढी घडवण्याचे काम पाठ्यपुस्तकांतून केले जाणार आहे. त्यामुळे राज्याला पुढे जाण्यात ‘बालभारती’चा वाटा असणार आहे.बालभारतीबाबत शासन कधीही हात आखडता घेणार नाही. आवश्यक त्या सर्व बाबींची पूर्तता केली जाईल,’’ असेही शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.